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Новини 23/07/2025

16% працівників у США брешуть про використання штучного інтелекту, щоб догодити начальству

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Результати опитування, проведеного компанією Howdy, свідчать про те, що кожен шостий американський працівник (16%) бреше про використання інструментів штучного інтелекту. Це робиться для того, щоб догодити керівництву, і через страх, що їх притримають в кар’єрному просуванні на користь більш «технологічних» колег. Про це пише The Register.

22% працівників використовує штучний інтелект в ситуаціях, коли вони не впевнені в цьому, але відчувають тиск оточення. Подібні відчуття мають деякі підстави на існування, оскільки це ж саме опитування стверджує, що 75% роботодавців очікують, що їхні підлеглі будуть використовувати ШІ.

Виявилось, що штучний інтелект не завжди спрощує роботу, попри те, що кажуть такі компанії, як Microsoft. Третина співробітників розповіли, що вивчення та використання інструментів штучного інтелекту (разом з перевіркою його неминучих помилок) займає стільки ж часу, скільки й виконання роботи без ШІ. У підсумку це призводить до того, що, за даними KPMG та Мельбурнського університету, дві третини працівників просто сліпо приймають результати роботи штучного інтелекту без належної перевірки.

Інше опитування, проведене серед понад 17 000 офісних працівників з усього світу, виявив, що 48% респондентів було незручно розповідати менеджерам, що вони використовують штучний інтелект на роботі. Вони боялися, що їх вважатимуть недостатньо компетентними або працьовитими. Багато хто переконаний, що використання штучного інтелекту схоже на шахрайство.

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