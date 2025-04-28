Anthropic: вже через рік віртуальні співробітники почнуть замінювати людей
У компанії Anthropic вважають, що віртуальні співробітники на базі штучного інтелекту з’являться в корпоративних мережах вже в наступному році. Про це виданню Axios повідомив керівник відділу безпеки Anthropic Джейсон Клінтон.
За його словами, поява ШІ-працівників з власними ідентифікаційними даними вимагатиме від компаній зміни їхніх стратегій кібербезпеки, інакше з’явиться ризик серйозних порушень.
Віртуальні співробітники матимуть власні ролі в компанії, власні корпоративні облікові записи та паролі. У них буде набагато більший рівень автономії, ніж той, який мають сьогоднішні агенти.
В Anthropic вважають, що тепер на компанію покладено два додаткових обов’язки — по-перше, посилене тестування LLM-моделей Claude, щоб переконатися, що вони можуть протистояти кібератакам. По-друге, потрібно буде відстежувати проблеми безпеки та зменшувати можливості хакерів зловживати Claude.
Компанія особливо зацікавлена створити рішення, які слідкуватимуть за тим, що робить акаунт ШІ-співробітника в системі. Також знадобляться інструменти, які створять нову систему класифікації віртуальних працівників.
Нагадаємо, що місяць тому компанія OpenAI повідомила, що вона використає стандарт Anthropic для підключення LLM-моделей до систем збереження даних. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що OpenAI додасть підтримку Anthropic Model Context Protocol або MCP у всі свої продукти, включаючи ChatGPT.
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: