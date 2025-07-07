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Новини 07/07/2025

ChatGPT отримає «революційну» функцію Study Together

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Незабаром у чат-боті ChatGPT з’явиться нова функція Study Together (Навчання разом). Вона допомогатиме учням і студентам готуватися до іспитів безпосередньо з ChatGPT або в компанії з іншими учнями. Про це повідомляє Bleeping Computer.

Згадки про режим Study Together у ChatGPT вперше були помічені в травні, а зараз тестувальники вже мають доступ до візуального інтерфейсу, де одним з елементів меню з вкладка «спільного навчання».

Study Together — не єдина нова функція, яка має з’явитись в ChatGPT. OpenAI також тестує нові конектори для GPT Search та Deep Research. Одним із майбутніх конекторів є Slack, який дозволить ChatGPT Deep Research сканувати ваші повідомлення у Slack та використовувати їх як контекст у подальшій роботі.

За словами керівника OpenAI Сема Альтмана реліз GPT-5 слід очікувати цим літом. Очевидно, оновлення для ChatGPT будуть представлені одночасно з релізом нової LLM-моделі.

Презентація нових функцій ChatGPT і флагманської моделі GPT-5 може стати важливим моментом для розвитку OpenAI, оскільки компанія зараз переживає труднощі, пов’язані з партнерською угодою з Microsoft та агресивним переманюванням топових співробітників з боку Meta.

Нагадаємо, нове дослідження виявило, що ChatGPT знищив 54% вакансій для джунів у британському ІТ.

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