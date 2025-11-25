logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 25/11/2025 15:43

ChatGPT тепер може виконувати складні дослідження покупок для пошуку ідеального товару

Дмитро Сімагін

Журналіст

OpenAI додала в ChatGPT нову функцію «дослідження покупок», яка допоможе користувачам у процесі обрання найкращого варіанту при купівлі товарів.

«Дослідження покупок» ChatGPT базується на спеціальній версії моделі GPT‑5 mini. OpenAI стверджує, що вона навчена зчитувати дані з перевірених сайтів та синтезувати з них інформацію для створення високоякісних порівнянь.

Нова функція не лише надає інформацію про продукти, але й проводить їхній пошук у новий спосіб. Під час дослідження користувачу пропонується відповісти на кілька уточнюючих запитань, щоб краще зрозуміти його потреби та очікування. За словами OpenAI, цей досвід добре працює в категоріях товарів з великою кількістю деталей, таких як електроніка, краса, дім та сад, кухня та побутова техніка, а також спорт та активний відпочинок.

Ось як працює ця функція:

  • Перейдіть до ChatGPT та задайте запитання щодо покупки, яка вас цікавить.
  • ChatGPT автоматично запропонує дослідження щодо покупок, якщо це питання вимагає глибокого дослідження.
  • Користувачі також можуть вручну вибрати «дослідження покупок» у меню (+), щоб примусово використовувати цю функцію в ChatGPT.

Після початку дослідження чат-бот запропонує діалог у візуальному інтерфейсі, де користувачі можуть спілкуватися та ділитися відгуками про варіанти товару. 

Якщо у користувачів увімкнено функцію пам’яті ChatGPT, дослідження можна ще більше персоналізувати. Наприклад, якщо геймер починає запитувати про ноутбук, ChatGPT автоматично розгляне можливість пошуку додаткових відомостей про ігрові ноутбуки.

Нова функція «дослідження покупок» доступна для мобільних та веб-користувачів тарифних планів ChatGPT Free, Go, Plus та Pro, які авторизовані в системі.

Головна > Новини > ChatGPT тепер може виконувати складні дослідження покупок для пошуку ідеального товару

Найбільш обговорювані статті

Perplexity випускає мобільний браузер Comet з функціями штучного інтелектуPerplexity випускає мобільний браузер Comet з функціями штучного інтелекту
Нова модель Gemini 3 Pro від Google стає новим лідером в кодуванні, випередивши Claude Sonnet 4.5Gemini 3 Pro від Google стає новим лідером в кодуванні, випередивши Claude Sonnet 4.5
Google розробляє версію AI Studio для мобільного вайб-кодуванняGoogle розробляє версію AI Studio для мобільного вайб-кодування
У 2025 році жінки відкрили в Україні 8011 ФОП з КВЕДом «Комп’ютерне програмування»У 2025 році жінки відкрили в Україні 8011 ФОП з КВЕДом «Комп’ютерне програмування»
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
«Штраф до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до 6 років»: росіян будуть карати за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2«Штраф до 500 тисяч рублів або позбавлення волі до 6 років»: росіян будуть карати за стріми з українською грою S.T.A.L.K.E.R 2
Нова агентна модель GPT 5.1-Codex-Max може автономно писати код протягом 24 годинНова агентна модель GPT 5.1-Codex-Max може автономно писати код протягом 24 годин
Вчені виявили шість причин вигорання розробників відкритого ПЗВчені виявили шість причин вигорання розробників відкритого ПЗ
По п'ятницях віддалені працівники працюють на 1,5 години менше, ніж раніше — дослідженняПо п’ятницях віддалені працівники працюють на 1,5 години менше, ніж раніше — дослідження
Почніть зараз, поки це безплатно: 12 простих способів заробити гроші за допомогою ChatGPT 

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

У ChatGPT може з'явитись реклама

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Якщо ви просто пишете код — ви не програміст, та скоро втратите роботу: як ШІ змусить кодерів зникнути через 5 років

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Стів Возняк попередив про «жахливі помилки» ChatGPT

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

У ChatGPT з'явився Режим розробника

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Prometheus запускає безплатний курс по ChatGPT

«Я хочу, щоб ти діяв як фахівець з кібербезпеки»: 21 запит до ChatGPT, щоб попрацювати та розважитися

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Українські роботодавці починають шукати кандидатів зі знанням ChatGPT: зарплати — до 120 тис. грн

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Спецпроєкти - 4 тижні назад
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Новини - 3 тижні назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 2 тижні назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 2 тижні назад
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив
Новини - 6 днів назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
Досвід - 4 тижні назад
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
Новини - 1 тиждень назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 3 тижні назад
«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього
Новини - 4 тижні назад
Дуров представив нову децентралізовану мережу Cocoon

Новини

Google розробляє нову операційну систему Aluminium, яка перенесе Android на ПК

 25.11.2025 16:34

ChatGPT тепер може виконувати складні дослідження покупок для пошуку ідеального товару

 25.11.2025 15:43

Китайська LLM-модель DeepSeek-R1 генерує небезпечний код, якщо в запитах згадується Тибет або уйгури

 25.11.2025 12:20

Amazon примушує своїх розробників відмовитися від сторонніх інструментів кодування на користь Kiro

 25.11.2025 11:37

Anthropic стверджує, що її нова модель Claude Opus 4.5 перевершує всіх в програмуванні

 25.11.2025 09:45

Китайський інструмент вайб-кодингу LingGuang обігнав за популярністю ChatGPT і Sora 2

 24.11.2025 16:56

Microsoft і GitHub об'єднали свої інструменти пошуку багів

 24.11.2025 15:36

Андрей Карпати виклав LLM Council — інструмент, де моделі штучного інтелекту сперечаються між собою

 24.11.2025 12:00

ІТ-ФОП в Україні «живе» в середньому 4 роки, 16% припиняють діяльність протягом перших 12 місяців

 24.11.2025 10:36

Робота Міжнародної асоціації криптографії заблокована: втратили ключ шифрування

 24.11.2025 09:40

Спецпроєкти

FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Топ текстів тижня
1.
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
2.
Найбільші українські IT-компанії мотивують співробітників переходити з ФОП на гіг-контракти
3.
Лінус Торвальдс не проти вайб-кодингу, але не для професійної розробки
4.
Вчені виявили шість причин вигорання розробників відкритого ПЗ
5.
Gemini 3 Pro від Google стає новим лідером в кодуванні, випередивши Claude Sonnet 4.5
6.
Новий генератор зображень Nano Banana Pro від Google значно спрощує створення інфографіки
7.
Використання Cursor збільшує число затверджених pull request на 39%
8.
Нова агентна модель GPT 5.1-Codex-Max може автономно писати код протягом 24 годин
9.
На кожну п’яту JavaScript-вакансію в українському IT з’являється 100 і більше претендентів
10.
Андрей Карпати виклав LLM Council — інструмент, де моделі штучного інтелекту сперечаються між собою

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: