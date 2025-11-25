ChatGPT тепер може виконувати складні дослідження покупок для пошуку ідеального товару

OpenAI додала в ChatGPT нову функцію «дослідження покупок», яка допоможе користувачам у процесі обрання найкращого варіанту при купівлі товарів.

«Дослідження покупок» ChatGPT базується на спеціальній версії моделі GPT‑5 mini. OpenAI стверджує, що вона навчена зчитувати дані з перевірених сайтів та синтезувати з них інформацію для створення високоякісних порівнянь.

Нова функція не лише надає інформацію про продукти, але й проводить їхній пошук у новий спосіб. Під час дослідження користувачу пропонується відповісти на кілька уточнюючих запитань, щоб краще зрозуміти його потреби та очікування. За словами OpenAI, цей досвід добре працює в категоріях товарів з великою кількістю деталей, таких як електроніка, краса, дім та сад, кухня та побутова техніка, а також спорт та активний відпочинок.

Ось як працює ця функція:

Перейдіть до ChatGPT та задайте запитання щодо покупки, яка вас цікавить.

ChatGPT автоматично запропонує дослідження щодо покупок, якщо це питання вимагає глибокого дослідження.

Користувачі також можуть вручну вибрати «дослідження покупок» у меню (+), щоб примусово використовувати цю функцію в ChatGPT.

Після початку дослідження чат-бот запропонує діалог у візуальному інтерфейсі, де користувачі можуть спілкуватися та ділитися відгуками про варіанти товару.

Якщо у користувачів увімкнено функцію пам’яті ChatGPT, дослідження можна ще більше персоналізувати. Наприклад, якщо геймер починає запитувати про ноутбук, ChatGPT автоматично розгляне можливість пошуку додаткових відомостей про ігрові ноутбуки.

Нова функція «дослідження покупок» доступна для мобільних та веб-користувачів тарифних планів ChatGPT Free, Go, Plus та Pro, які авторизовані в системі.