Функція Projects тепер доступна для безкоштовних користувачів ChatGPT

Компанія OpenAI оголосила, що функція Projects стала доступною для безкоштовних користувачів ChatGPT. Проекти дозволяють каталогізувати діалоги з чат-ботом в папки на окремі теми. Раніше така можливість була доступна лише для передплатників, повідомляє Engadget.

Папки для ChatGPT дають можливість налаштовувати власні інструкції або обмежувати інформацію та файли, на які можна посилатися під час діалогу з чат-ботом. У рамках цього розгортання OpenAI також збільшує кількість файлів, які можна додати до кожного проекту. Користувачі безкоштовної версії можуть завантажити 5 файлів, передплатники Plus — 25, а передплатники Pro — 40. Незалежно від того, платите ви за ChatGPT чи ні, всім користувачам також надана можливість налаштувати колір та ярлик для кожного свого проекту.

Останнім часом OpenAI все частіше надає безкоштовним користувачам доступ до колись платних функцій. Наприклад, Deep Research і ChatGPT Voice спочатку були ексклюзивними пропозиціями для передплатників, перш ніж стали доступними для всіх. Компанія вважає, що перетворення преміальної функції на безкоштовну з обмеженнями допоможе перетворити частину безкоштовних клієнтів на платних. Рішення OpenAI зробити нещодавно випущену модель GPT-5 доступною для всіх відразу після релізу, але з деякими обмеженнями, теж відповідає цій логіці.

Projects доступні для безкоштовних користувачів у веб-версії та в додатку ChatGPT для Android. Застосунок ChatGPT для iOS отримає цю функцію «найближчими днями».