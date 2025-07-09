Gmail радикально спрощує фільтрацію розсилок

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Поштовий сервіс Gmail представив нову функцію фільтрації вхідних повідомлень. Йдеться про інструмент «Управління підписками», який дозволяє швидко переглядати та відписуватись від розсилок, які більше не потрібні, повідомляє блог Google.

Функція збирає всі активні підписки в одному місці, сортуючи відправників за частотою надсилань. Користувачі можуть побачити, скільки листів надійшло від кожного з них за останні тижні, а також переглянути все листування з тим чи іншим адресатом. Якщо треба відмовитися від розсилки, Gmail автоматично надішле запит на скасування підписки.

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Як зазначив директор по продуктам Gmail Кріс Доан, багато користувачів стикаються з проблемою засмічення поштової скриньки через всіляки акції, розсилки новин і повідомлень від сервісів, якими вони давно не користуються. Новий інструмент зможе значно спростити боротьбу з подібним спамом.

Розгортання функції розпочнеться 13 липня для веб-версії, 14 липня – для Android, а 21 липня – для iOS. Повне охоплення всіх користувачів може тривати до 15 днів. Функція буде доступна всім, хто має особистий обліковий запис Google, а також клієнтам Google Workspace, включаючи індивідуальних передплатників. Доступ до функції відкриється через навігаційну панель у лівому верхньому куті інтерфейсу Gmail.

Нагадаємо, що кілька днів тому Google надала українцям доступ до ШІ-моделі Veo 3, який може генерувати реалістичне відео зі звуком.

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