Новини 13/02/2026 17:15

Google Docs тепер може стисло переказати ваш текст голосом

Дмитро Сімагін

Автор новин

Після запуску перетворення тексту в мовлення, яке відкрили користувачам у серпні минулого року, популярний сервіс Google Docs тепер має режим аудіорезюме — створення скорочених зведень документів за допомогою штучного інтелекту та їхнє подальше зачитування голосом, повідомляє 9to5Google.

Щоб скористатися аудіорезюме, необхідно вибрати пункт «Аудіо» в меню «Інструменти», де, крім варіанта «Прослухати цю вкладку», додалася нова опція «Прослухати короткий зміст документа». Після цього з’явиться аудіоплеєр із повзунком і регуляторами швидкості відтворення від 0,5x до 2x, а також з можливістю обрати голос.

Стислий зміст документа формується за допомогою Google Gemini — в підсумку користувач отримує короткий усний виклад змісту документа, у тому числі кількох вкладок. Таке зведення зазвичай має довжину не більше кількох хвилин. 

Під час зачитування використовується природний стиль мови, щоб допомогти користувачеві швидко та ефективно ознайомитися зі змістом.

У найближчі тижні скористатися функцією аудіорезюме у веб-версії Google Docs зможуть власники корпоративних та бізнес-акаунтів, передплатники тарифних планів Google AI Pro для освітян, AI Ultra для бізнесу, а також Google AI Pro та Ultra для приватних осіб.

Нагадаємо, що в Google Chrome виявили 287 розширень, які торгують вашою історією браузера.

