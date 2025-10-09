Google покращує налагодження та продуктивність в low-code конструкторі додатків Opal

Google випускає оновлення для Opal, свого low-code конструктора додатків на базі штучного інтелекту. Інструмент отримав значне покращення можливостей налагодження та загальної продуктивності, пише InfoWorld.

Opal вперше показали у липні в публічній бета-версії, як експериментальний low-code інструмент для нетехнічних користувачів, який допомагає за допомогою текстових підказок природною мовою та візуального редагування створювати міні-додатки на основі штучного інтелекту.

Щоб покращити функції налагодження в Opal, в Google заявили, що дозволять користувачам покроково запускати свої робочі процеси у візуальному редакторі або повторювати певний етап на консольній панелі.

Це покрокове тестування та аналіз дозволить користувачам виявляти помилки в режимі реального часу, що скоротить час, необхідний для завершення налагодження програми. Також до Opal було внесено значні зміни для покращення продуктивності. Одна з цих змін включає дозвіл на паралельне виконання, коли користувач виконує складні робочі процеси з кількома етапами.

Однак експерти попереджають, що, незважаючи на оновлення, Opal навряд чи підійде для складних випадків комерційного використання.

«Він добре підходить для автоматизації маркетингу, управління лідами та звітності, пов’язаної з сервісами Google. Однак йому бракує глибини оркестрації процесів корпоративного рівня, інтеграції та управління, які можна знайти в інших, більш складних платформах, розроблених для автоматизації критично важливих процесів», — вважає Чарлі Дай, головний аналітик Forrester.

Концептуально, найближчим конкурентом Opal є PartyRock від AWS. Інші інструменти, з якими можна порівняти Opal, включають Microsoft Copilot Studio, Salesforce Einstein 1 Studio, ServiceNow Creator Workflows, AI Agent Studio, конструктори Bubble, Make та n8n.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Google додає функцію розширень в інтерфейс командного рядка Gemini CLI.