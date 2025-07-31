IT-експорт у червні приніс Україні $526 млн. Менше було тільки в січні
У червні 2025 року українські IT-компанії продали послуг за кордон на 526 млн доларів, що на $ 19 млн (-3,6 %) менше, ніж у травні. Попри падіння від місяця до місяця, показник все ж перевищує результат червня 2024-го, коли експорт становив $ 512 млн. Про це повідомили в DOU.
За підсумками першого півріччя індустрія заробила $ 3,21 млрд, майже зрівнявшись із торішніми 3,207 млрд $. Ще у травні 2025-го відставання від 2024-го складало 11 млн $, але тепер його практично нівельовано, свідчать дані НБУ.
Для порівняння: у червні 2023 року IT-експорт приніс 573 млн $, а за аналогічний місяць 2022-го — 564 млн $. У січні поточного року валютна виручка галузі вперше за довгий час опустилася нижче психологічної позначки у 500 млн $, і лише з лютого до травня трималася вище 535 млн $, перш ніж знову просісти.
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