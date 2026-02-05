Експорт українських ІТ-послуг виріс до $685 млн. Це рекорд з грудня 2022 року

За підсумками грудня 2025 року експорт ІТ-послуг з України виріс до $685 млн, що на $142 млн або 26,2% більше ніж у листопаді, та на 11,2% більше, ніж роком раніше, в грудні 2024 року. Про це свідчать дані НБУ, на які посилається голова бюджетного та фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Нинішній показник є рекордним за багато років. Більше IT-послуг українські компанії експортували лише в грудні 2022 року ($751 млн). Перед початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року IT-експорт досягнув позначки $839 млн — абсолютного рекорду.

Загальний експорт ІТ-послуг за 2025 рік досяг $6,656 млрд, що на $210 млн або +3,3% більше ніж у 2024 році.

Найбільше з Україною у 2025 році співпрацювали: США ($2,392 млрд), Мальта ($578 млн), Велика Британія ($557 млн), Кіпр ($480 млн), Ізраїль ($264 млн).

Зростання річного IT-експорту на 3,3%, до $6,656 млрд, є гарним результатом, особливо в умовах війни, однак до показників 2022 року, коли експорт галузі сягнув $7,349 млрд, Україна поки не повернулась.

За словами Данила Гетманцева, головним інструментом прориву для українських IT-компаній має стати спецрежим Defence City, який запущено в січні 2026 року. Він пропонує виробникам оборонної продукції (включно з програмним забезпеченням для військових) податкові пільги, підтримку в експорті та допомогу з релокацією.

Нагадаємо, що українська IT-галузь займає 7-ме місце в світі за конкурентоспроможністю.