logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 05/02/2026 11:45

Експорт українських ІТ-послуг виріс до $685 млн. Це рекорд з грудня 2022 року

Дмитро Сімагін

Журналіст

За підсумками грудня 2025 року експорт ІТ-послуг з України виріс до $685 млн, що на $142 млн або 26,2% більше ніж у листопаді, та на 11,2% більше, ніж роком раніше, в грудні 2024 року. Про це свідчать дані НБУ, на які посилається голова бюджетного та фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Нинішній показник є рекордним за багато років. Більше IT-послуг українські компанії експортували лише в грудні 2022 року ($751 млн). Перед початком повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року IT-експорт досягнув позначки $839 млн — абсолютного рекорду.

Загальний експорт ІТ-послуг за 2025 рік досяг $6,656 млрд, що на $210 млн або +3,3% більше ніж у 2024 році. 

Найбільше з Україною у 2025 році співпрацювали: США ($2,392 млрд), Мальта ($578 млн), Велика Британія ($557 млн), Кіпр ($480 млн), Ізраїль ($264 млн). 

Зростання річного IT-експорту на 3,3%, до $6,656 млрд, є гарним результатом, особливо в умовах війни, однак до показників 2022 року, коли експорт галузі сягнув $7,349 млрд, Україна поки не повернулась. 

За словами Данила Гетманцева, головним інструментом прориву для українських IT-компаній має стати спецрежим Defence City, який запущено в січні 2026 року. Він пропонує виробникам оборонної продукції (включно з програмним забезпеченням для військових) податкові пільги, підтримку в експорті та допомогу з релокацією.

Нагадаємо, що українська IT-галузь займає 7-ме місце в світі за конкурентоспроможністю.

Головна > Новини > Експорт українських ІТ-послуг виріс до $685 млн. Це рекорд з грудня 2022 року

Найбільш обговорювані статті

Google тестує інструмент для перенесення в Gemini діалогів з ChatGPT та інших чат-ботівGoogle тестує інструмент для перенесення в Gemini діалогів з ChatGPT та інших чат-ботів
Гейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для XboxГейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для Xbox
Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project GenieGoogle відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Експерти попередили про небезпеку LLM-моделей з відкритим кодомЕксперти попередили про небезпеку LLM-моделей з відкритим кодом
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібенChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження AnthropicВикористання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic
До роковин початку повномасштабного вторгнення The Page запускає спецпроєкт про стійкість бізнесуДо роковин початку повномасштабного вторгнення The Page запускає спецпроєкт про стійкість бізнесу
У Хмельницькому суд зобов'язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУУ Хмельницькому суд зобов’язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль

Українські IT-фахівці за кордоном: заробляють на 8% більше, але оформлятись не поспішають

У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року

Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

З топ-5 українських IT-компаній вилетів багаторічний лідер — рейтинг DOU

«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

В Україні стає менше IT-ФОПів, але загальна кількість айтівців не зменшується

В Україні підрахували, на скільки вакансій треба відгукнутись IT-фахівцю, щоб знайти роботу

Картина стає драматичною: 92% кандидатів не чекають, що рекрутер напише першим — Djinni

В Україні підрахували, скільки податків сплатили ІТ-фахівці

Українським Android-розробникам найважче отримати відповідь від рекрутера — дослідження

Скільки в Україні IT-фахівців: результати дослідження

Рекорд українського IT та як шукати роботу джунам: що розповіли на конференції IT Ukraine

З якою мовою програмування найлегше знайти роботу: результати дослідження

Український IT-експорт скоротився до найнижчого показника у 2024 році

З 2024 року кількість додатків у Google Play зменшилася на 47%

Низька конкуренція і рекордні найми: Djinni підбив підсумки першого кварталу 2024 року

На скільки подорожчає ChatGPT? OpenAI погодилась сплачувати ПДВ в Україні

В Україні підрахували IT-фахівців, які виїхали за кордон

680 відгуків на вакансію Frontend Developer: статистика топ-вакансій в Україні

Настрої айтівців за кордоном більш песимістичні, ніж у тих, хто зараз в Україні — опитування

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 2 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 1 місяць назад
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Новини - 3 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 1 місяць назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 1 місяць назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Новини - 2 тижні назад
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Новини - 4 тижні назад
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Новини - 4 тижні назад
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

Новини

У росіян «катастрофа на фронті» через відключення Starlink

 05.02.2026 12:45

Експорт українських ІТ-послуг виріс до $685 млн. Це рекорд з грудня 2022 року

 05.02.2026 11:45

Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»

 05.02.2026 10:29

Агенти Claude і Codex інтегровані в GitHub, GitHub Mobile та VS Code

 05.02.2026 09:36

Користувачі Google Meet тепер можуть приєднуватися до дзвінків Microsoft Teams

 04.02.2026 16:42

Кіберполіція затримала групу злочинців, які обкрадали українські банки через POS-термінали

 04.02.2026 15:24

GitHub готує автоматичне рішення для боротьби з низькоякісними пул-реквестами

 04.02.2026 12:29

Російські військові образились на Ілона Маска за відключення Starlink

 04.02.2026 10:34

Розробники програм для Apple тепер можуть використовувати в Xcode інструменти агентного кодування від OpenAI та Anthropic

 04.02.2026 09:40

Copilot всюди, але лише 3,3% користувачів Microsoft платять за нього

 03.02.2026 16:34

Спецпроєкти

Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Топ текстів тижня
1.
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
2.
Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться
3.
Популярний редактор коду Notepad++ зламано
4.
Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie
5.
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
6.
У Хмельницькому суд зобов’язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ
7.
Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic
8.
«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»
9.
Російські військові образились на Ілона Маска за відключення Starlink
10.
Гейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для Xbox

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: