Український IT-експорт у березні зріс до $545 млн

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У березні обсяг ІТ-експорту з України становив $545 мільйонів, що на $10 млн більше, ніж у лютому. Водночас торік у березні показник українського ІТ-експорту був $565 мільйонів, повідомляє DOU.

Загальна сума IT-експорту за перші три місяці 2025 року склала $1569 млн.

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Найбільший березневий виторг був у 2023 році. Тоді ІТ-експорт приніс $600 млн. У 2022-му третього місяця виторг за ІТ-послуги становив $521 млн.

На початку року IT-експорт опустився нижче позначки в $500 млн. До цього, впродовж всього 2024 року, він був вищим за цю суму.

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