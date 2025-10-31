logo

31/10/2025

Найкращий квартал року: експорт ІТ-послуг з України демонструє зростання

Дмитро Сімагін

Журналіст

За підсумками вересня 2025 року обсяг IT-експорту з України становив $557 мільйонів, що на $17 мільйонів більше у порівнянні з серпнем поточного року. Також показник вересня на 7,3% або на $38 млн більше порівняно з аналогічними місяцем 2024 року. Ці дані наводить Львівський ІТ Кластер з посиланням на НБУ.

Третій квартал став найкращим з початку року, оскільки приніс українській економіці $1,7 млрд, що на 5,2% більше показника за третій квартал 2024 року.

За 9 місяців 2025 року сукупний експортний виторг українських ІТ-послуг склав $4,9 млрд. Це на 1,8% або на $84 млн більше ніж за аналогічний період у 2024 році.

«У вересні ми зафіксували позитивний сигнал для галузі — другий найкращий результат після квітня цього року. Ба більше, третій квартал став найуспішнішим у 2025 році. Востаннє ми спостерігали таку динаміку ще у 2021 році, адже від початку повномасштабного вторгнення треті квартали були найменш успішними», — пояснює Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.

За його словами, якщо у вітчизняній IT-індустрії не станеться серйозних потрясінь, експорт ІТ-послуг залишатиметься стабільним і можна прогнозувати невелике зростання — у межах від 0,5% до 1,5%.

До десятки країн, в які найбільше продають послуг українські IT-компанії, традиційно увійшли США, Мальта, Велика Британія, Кіпр, Ізраїль, Польща, Швейцарія, Німеччина, Естонія, ОАЕ. Ці 10 країн забезпечили $3,89 млрд, або ж 80% обсягів експортного виторгу за IT-послуги за перші три квартали 2025 року.

Також є 5 країн з найкращою динамікою зростання експорту ІТ-послуг порівняно з аналогічним періодом 2024 року:

  • Фінляндія + 56,1% ($6,9 млн)
  • Латвія + 45,9% ($3,3 млн)
  • Гонконг + 35,7% ($10,4 млн)
  • Естонія + 29,9% ($35,7 млн)
  • Люксембург + 28,7% ($2,5 млн)

Щодо п’ятірки країн, в які найбільше скоротився обсяг експорту українських ІТ-послуг, то цей перелік виглядає так:

  • Норвегія – 11,6% ($3,4 млн)
  • Австрія – 38,9% ($13,1 млн)
  • Грузія – 27,9% ($2,2 млн)
  • Австралія – 16,2% ($2,1 млн)
  • Швеція – 15,9% ($7,8 млн)

Нагадаємо, що не так давно Україна зайняла 42 місце в рейтингу стартапів Global Startup Ecosystem Index.

