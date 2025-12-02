За 10 місяців 2025 року експорт IT-послуг з України зріс на $118 мільйонів

За підсумками жовтня 2025 року експорт українських ІТ-послуг зріс на 1,6%, досягнувши місячного показника $566 млн. Це на $9 млн більше, ніж у вересні, повідомляє AIN із посиланням на дані Нацбанку України.

Якщо порівнювати з жовтнем 2024-го, то показник експорту зріс на 6,4%, або $34 млн. Загалом, за 10 місяців 2025 року, сукупний виторг від експорту ІТ-послуг з України становить $5,4 млрд, що на 2,2% або $118 млн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Експорт усіх послуг з України в жовтні склав $1,36 млрд. Це на $20 млн або 1,5% більше порівняно з вереснем.

Серед головних українських партнерів — США, Велика Британія, Мальта, Кіпр, Ізраїль, Швейцарія, Німеччина, Естонія та Польща.

Нагадаємо, що український IT-експорт вже кілька місяців демонструє стабільне зростання. У вересні 2025 року обсяг IT-експорту з України становив $557 мільйонів, що на $17 мільйонів більше у порівнянні з серпнем поточного року. Також показник вересня на 7,3% або на $38 млн більше порівняно з аналогічними місяцем 2024 року.