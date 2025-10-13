logo

Новини 13/10/2025 09:52

Користувачам ChatGPT знову дозволили видаляти чати з історії

Суддя Південного округу Нью-Йорка Она Ванг скасувала своє попереднє рішення, за яким компанію OpenAI зобов’язали довічно зберігати усі діалоги користувачів з чат-ботом ChatGPT. Тепер всі користувачі ChatGPT знову можуть видаляти свої діалоги без загрози їхнього збереження в базі OpenAI, повідомляє Ars Technica.

Наказ про зберігання логів чатів було видано в результаті позову, поданого виданням The New York Times, яке стверджує, що OpenAI без дозволу навчала ChatGPT на її контенті. 

Наприкінці червня цього року прихильники конфіденційності OpenAI програли апеляцію на рішення суду першої інстанції, який зобов’язав компанію довічно зберігати усі діалоги з чат-ботом — навіть ті, які користувач вже видалив.

Ця судова ухвала торкнулася сотень мільйонів користувачів ChatGPT на різних тарифних планах, а також користувачів API OpenAI. При цьому судове розпорядження не поширювалося на користувачів тарифів ChatGPT Enterprise та Edu, а також тих, чия угода на використання API компанії передбачає опцію нульового зберігання даних.

Рішення суду про зберігання логів чатів викликало негативну реакцію з боку спільноти користувачів ChatGPT. Юристи OpenAI звинуватили The New York Times у «зловживанні правом», заявивши, що вимога суду суперечить зобов’язанням щодо забезпечення конфіденційності, які компанія взяла на себе перед користувачами. Керівник OpenAI Сем Альтман в одному з постів у соцмережі X назвав вимогу суду «неприпустимою». Раніше цього року він також попереджав, що інформація з бесід з ChatGPT не захищена юридично і може використовуватись у судових розглядах.

