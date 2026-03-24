logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 24/03/2026 10:02

Марк Цукерберг тестує персонального ШІ-агента: хоче автоматизувати управління компанією

Дмитро Сімагін

Редактор

Марк Цукерберг вирішив особисто протестувати концепцію AI-native, яку він просуває в Meta, почавши розробку власного персонального ШІ-агента. Інструмент, який зараз перебуває на стадії тестування, дозволяє керівнику компанії отримувати доступ до критичних даних Meta значно швидше, оминаючи численні рівні менеджерської ієрархії, які зазвичай стоять між керівником і кінцевою інформацією. Про це пише The Decoder.

Meta, в якій зараз працює близько 78 тисяч спеціалістів, прагне досягти операційної гнучкості та продуктивності, характерної для невеликих стартапів. Ключовий акцент робиться на переході до максимально спрощеної ієрархії, де кількість ланок між розробником та топ-менеджментом зведена до мінімуму. 

В межах нової структури тестуються формати, де на одного менеджера може припадати до 50 прямих підлеглих. Це стане можливим завдяки автоматизації рутинних управлінських функцій та впровадженню агентських систем, таких як MyClaw для навігації внутрішніми файлами та чатами або Second Brain, що виконує роль цифрового начальника штабу.

За словами Цукерберга, інвестиції в AI-native інструментарій покликані розширити можливості кожного конкретного інженера, дозволяючи індивідуальним контриб’юторам генерувати набагато більший обсяг результатів самостійно. 

Однак архітектурна зміна має і зворотний бік: стратегія максимальної ефективності розгортається на фоні чуток про чергову хвилю скорочень, яка може торкнутися до 20% персоналу. Хоча представники компанії називають ці дані спекуляціями, очевидно, що в Meta формується нова реальність, де використання ШІ-агентів стає не просто опцією, а критичним фактором оцінки продуктивності та виживання в системі.

Нагадаємо, витративши $70 мільярдів на розробку Метавсесвіту, Цукерберг вирішив скоротит цей проект.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Найбільш обговорювані статті

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: