Microsoft тестує в Copilot режим спільного доступу до робочого столу

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Microsoft починає тестування нової функції Copilot Vision у Windows 11, яка дозволить користувачу ділитися всім своїм робочим столом із Copilot, надаючи віртуальному помічнику можливість переглядати те, що відбувається на моніторі. Про це повідомляє Windows Central.

«Коли ви надаєте спільний доступ до свого робочого столу (або будь-якого конкретного браузера чи вікна програми), Copilot зможе бачити те, що ви бачите, і обговорювати це з вами в режимі реального часу», – йдеться в дописі блогу Microsoft.

Компанія вперше анонсувала Copilot Vision для Windows 11 на початку цього року та вперше запровадила можливість спільного доступу до окремих програм або вікон за допомогою Copilot. Зараз Microsoft тестує можливість спільного доступу до всього робочого столу, дозволяючи Copilot бачити кілька програм одночасно.

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Нова функція є необов’язковою та вимагає від користувача спочатку увійти в спеціальний режим у додатку Copilot, перш ніж Copilot Vision стане активним. Copilot ніколи автоматично не дивиться на екран користувача, тому що помічнику потрібно спочатку надати спільний доступ до робочого столу, перш ніж він зможе побачити те, що бачите ви.

Нагадаємо, що Microsoft працює над новим режимом відновлення QMR (quick machine recovery), що допоможе «оживити» комп’ютери, котрі мають проблеми в роботі.

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