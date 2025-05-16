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Новини 16/05/2025

Microsoft відмовилася від підтримки Faster CPython — майбутнє оптимізації Python під питанням

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Microsoft офіційно припинила підтримку проекту Faster CPython, який займався прискоренням основного інтерпретатора мови програмування Python. Більшість членів команди, які працювали над цим напрямком, були звільнені напередодні саміту Python Language Summit, який днями стартував на PyCon у Піттсбурзі (США). 

Відмова Microsoft від проекту стала несподіванкою для багатьох співробітників, які отримали повідомлення про звільнення прямо на конференції.

Faster CPython був одним з головних проектів, направлених на оптимізацію продуктивності Python. Його мета полягала в тому, щоб значно прискорити інтерпретатор без втрати сумісності з поточним кодом. Це могло б зробити Python більш конкурентоспроможним в умовах зростаючого тиску інших популярних мов на зразок Go чи Rust.

Незважаючи на звільнення, більшість учасників команди Faster CPython не планують повністю відмовлятись від нього. Вони планують продовжити роботу над оптимізацією мови в інших компаніях або в рамках незалежних open-source спільнот. Як зазначив один із учасників проекту, присутній на конференції, гнучкість та стійкість open-source співтовариств дозволяють проектам продовжувати розвиватися, навіть коли компанії змінюють пріоритети.

Нагадаємо, що нещодавно Microsoft порекомендувала використовувати фреймворк React Native для розробки настільних програм для Windows, незважаючи на те, що ця компанія широко застосовує розробку своїх програмних продуктів на C# або C++.

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