Новини 26/12/2025 16:32

Мінфін обіцяє спростити для ФОП сплату ПДВ та ведення звітності

Дмитро Сімагін

Журналіст

Міністерство фінансів України відреагувало на критику, яка з’явилась після новини про можливе запровадження сплати ПДВ для ФОП 1-3 груп. Заступниця міністра фінансів Світлана Воробей пояснила, що в разі ухвалення цього рішення держава зобов’язується максимально автоматизувати процеси, щоб знизити ризики пов’язані з впровадженням нових форм звітності для бізнесу. Про це йдеться в публікації на Facebook Мінфіну.

Представниця уряду пообіцяла запустити онлайн-сервіс «податкова накладна та декларація в один клік». Для ФОП звітний період планують збільшити з місячного до квартального. Також передбачено, що за певний період санкції за помилки в адмініструванні ПДВ не будуть застосовувати.

Опоненти майбутнього запровадження ПДВ для фізичних осіб вважають, що підвищення податків та важке адміністративне навантаження можуть стати фатальними для малого та середнього бізнесу. Однак фінансисти заспокоюють: все буде максимально спрощено.

Воробей повідомила, що Мінфін разом із податковою розробляє механізм автоматичної реєстрації платниками ПДВ для ФОП, які за обсягом операцій зобов’язані стати платниками ПДВ.

На практиці це означає, що платниками ПДВ реєструватимуть автоматично на основі даних звітності та РРО — без паперових заяв та візитів до податкової. 

«Це зніме навантаження як з бізнесу (не потрібно звертатися до ДПС), так і з податкових органів, оскільки кількість платників ПДВ збільшиться», — запевняють у Мінфіні.

Нагадаємо, що два місяці тому міністр фінансів України висловився проти продовження пільг для «Дія.City».

