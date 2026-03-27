Нова версія Swift 6.3 покращує сумісність з Android SDK та мовою програмування C

Компанія Apple представила Swift 6.3 — нову версію мови програмування для різних платформ, яка тепер має кращу сумісність з мовою C та нові інструменти кросплатформної збірки. Також представлено офіційний SDK для розробки на Swift мобільних Android-додатків, пише InfoWorld.

Для сумісності із C, у версії 6.3 вперше представлено атрибут @c. Він надає доступ до функцій Swift для коду C у проекті. Також новий реліз Swift 6.3 має попередній перегляд системи збірки, інтегрованої в Swift Package Manager. Вона забезпечує єдиний механізм збірки на всіх підтримуваних платформах для більш узгодженого кросплатформного процесу розробки.

Покращення Swift Package Manager у версії 6.3 включають попередньо створений синтаксис Swift для спільних бібліотек макросів, гнучку успадковану документацію та легке виявлення характеристик пакетів.

Що стосується напрямку Android-розробки, то новий Swift SDK дозволяє розробляти нативні мобільні програми для Android на Swift та оновлювати пакети Swift для підтримки збірки програм для Android. Крім того, розробники можуть використовувати Swift Java та Swift Java JNI Core для інтеграції коду Swift в існуючі програми для Android, написані на Kotlin або Java.

Завантажити версію Swift 6.3 можна за адресою swift.org.

Нагадаємо, що перший preview-реліз Swift SDK для Android було представлено півроку тому, в жовтні 2025 року.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn