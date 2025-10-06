OpenAI перетворить ChatGPT на соцмережу: в коді чат-боту знайдено нові функції

Керівництво OpenAI не хоче, щоб ChatGPT залишався лише чат-ботом для взаємодії з LLM-моделлю. Дослідник штучного інтелекту Тібор Блахо стверджує, що в ChatGPT тестують підтримку прямих повідомлень. Це означає, що користувачі зможуть надсилати текстові повідомлення іншим власникам облікових записів у чат-боті. Про це пише Bleeping Computer.

Блахо розповів у своєму акаунті X про те, що в коді додатку ChatGPT для Android (бета-версія 1.2025.273) він знайшов посилання на функцію “Direct Messages”. Щоб зв’язатися з іншими користувачами ChatGPT, в чат-бот також додали “username” з повноцінною підтримкою профілю, куди користувач зможе завантажувати своє зображення.

Крім того, в коді згадуються інші функції, такі як сповіщення, коли хтось приєднується до чату або виходить з нього, та push-сповіщення, коли хтось (або ChatGPT) надсилає вам повідомлення.

Нагадаємо, нещодавно ChatGPT отримав оновлення інтерфейсу. У ньому з’явилась нова функція «Миттєве оформлення замовлення», яка поки що доступна лише для зареєстрованих американських користувачів ChatGPT Pro, Plus і Free.