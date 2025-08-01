OpenAI відключила функцію, яка дозволяла Google індексувати діалоги з ChatGPT

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Дослідники помітили, що пошукова система Google почала індексувати публічні посилання на діалоги з ChatGPT, внаслідок чого у вільний доступ потрапили чати багатьох користувачів, пише TechCrunch.

Дані ставали загальнодоступними тоді, коли користувач створював посилання на свій чат. Однак про те, що його тепер побачать усі, багато хто не знав. Найчастіше посилання створювались для себе і близьких, а в розмовах з ChatGPT, які стали публічними, справді було багато конфіденційної інформації.

Іноді ці спільні діалоги з ботом були досить нудні — люди просили порад з ремонтом ванної кімнати, розумінням астрофізики та пошуком ідей для рецептів. В іншому випадку один користувач просив ChatGPT переписати його резюме для заявки на роботу. Так чи інакше, але ChatGPT зробив ці розмови публічними.

Через день після появи інформації про витік даних директор з інформаційної безпеки OpenAI розповів у своєму акаунті Х, що оприлюднення діалогів є «короткостроковим експериментом, покликаним допомогти знаходити корисні бесіди».

«Ми вважаємо, що ця функція створювала дуже багато можливостей для випадкового поширення контенту, яким користувачі не збиралися ділитися, тому ми видаляємо її».

Наразі компанія працює над видаленням вже індексованого контенту. Наприкінці директор додав, що безпека та конфіденційність «мають для OpenAI першорядне значення».

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