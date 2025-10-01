logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 01/10/2025 09:38

OpenAI випустила Sora 2 — найбільш потужний інструмент генерації відео та аудіо

Дмитро Сімагін

Журналіст

Після 10 місяців роботи OpenAI представила Sora 2 — найпотужнішу на сьогодні модель генерації відео та аудіо. Як запевняє компанія-розробник, Sora 2 є «моментом GPT-3.5» у відеогенерації. Новинка здатна створювати складні сцени з урахуванням законів фізики так, як це було неможливо попереднім моделям, пише Neowin.

Sora 2 набагато краще розуміє фізичну динаміку, на відміну від попередніх систем генеративного штучного інтелекту, які часто спотворювали реальність. Модель може генерувати складні рухи, такі як гімнастичні сальто назад, зберігаючи при цьому синхронізовані діалоги між персонажами та звукові ефекти.

Одна з ключових переваг Sora 2 — це керованість. Модель здатна виконувати детальні інструкції для кількох кадрів та підтримувати стабільний стан світу протягом усієї послідовності кадрів. Вона також підтримує різні візуальні стилі, включаючи реалістичну, кінематографічну та аніме.

Ще однією з цікавих функцій Sora 2 є можливість додавати елементи реального світу у згенеровані відео за допомогою «камео». Завантажуючи короткий відео- та аудіозразок, користувачі можуть вставляти точні цифрові зображення себе, друзів чи об’єктів у будь-яке згенероване середовище.

Мобільний додаток Sora вже доступний для завантаження на iOS, але поки лише за запрошенням. Користувачі тарифу ChatGPT Pro вартістю $200 на місяць можуть отримати доступ до більш якісної моделі Sora 2 Pro разом з існуючою моделлю Sora 1 Turbo. OpenAI стверджує, що модель також незабаром буде доступна через API.

Головна > Новини > OpenAI випустила Sora 2 — найбільш потужний інструмент генерації відео та аудіо

Найбільш обговорювані статті

Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників
Куди інвестують українці у 2025 році?Куди інвестують українці у 2025 році?
Хакери знову атакують Python-розробників, пропонуючи фейковий сайт PyPiХакери знову атакують Python-розробників, пропонуючи фейковий сайт PyPI
Нова модель Qwen-3-Max від Alibaba перевершила GPT-5Нова модель Qwen-3-Max від Alibaba перевершила GPT-5
GitHub Copilot тепер може автоматично модернізувати застарілі програми Java та .NETGitHub Copilot тепер може автоматично модернізувати застарілі програми Java та .NET
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військовіMicrosoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облікРезерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
Після оновлення продуктивність PostgreSQL 18 зросла майже втричіПісля оновлення продуктивність PostgreSQL 18 зросла майже втричі
OpenAI представила функцію push-повідомлень ChatGPT PulseOpenAI представила функцію push-повідомлень ChatGPT Pulse
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною

Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

ChatGPT незабаром отримає функцію запису та розшифрування стенограм

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

Нові тарифи: доступ до ChatGPT коштуватиме $200 на місяць

Мовні моделі, трансформери та інше. 6 актуальних напрямів AI, на які варто звернути увагу початківцям

Розробника ChatGPT, який звинуватив свою компанію, знайдено мертвим

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

Безкоштовний і без реклами: ChatGPT тепер доступний на iOS

Некомерційна і краще GPT-3: Meta випустила нову мову машинного навчання LLaMa

OpenAI презентувала нову нейромережу. Як отримати доступ до ChatGPT o1

OpenAI додала плагіни до ChatGPT: тепер він бронює квитки, шукає рецепти та інтерпретує код  

Новий редактор коду ChatGPT Canvas став загальнодоступним

Чат-боту ChatGPT тепер можна подзвонити. Навіть зі стаціонарного телефону

OpenAI випустив API ChatGPT і Whisper для розробників

Інтеграція GPT через API: 5 способів збільшити прибуток бізнесу за допомогою ШІ

Хто виграє «перегони»? Google запустив чатбота Bard: розбираємо 6 головних відмінностей від ChatGPT

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 4 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 3 тижні назад
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
Новини - 3 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 3 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 3 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 4 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 4 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 1 тиждень назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 1 тиждень назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження

Новини

Платформа вайб-кодингу Replit додала Connectors — готові інтеграції з Notion, Slack та іншими програмами

 6 години назад

JetBrains хоче навчати свої моделі на вашому коді. Взамін пропонує безкоштовний софт

 7 години назад

В Google Диск інтегрували додатковий захист від шкідливого софту

 10 години назад

Експорт українських ІТ-послуг у серпні склав $540 млн. Це менше, ніж у липні, але більше, ніж у 2024 році

 12 години назад

OpenAI випустила Sora 2 — найбільш потужний інструмент генерації відео та аудіо

 13 години назад

Редактор коду Zed для Windows представлено в публічній бета-версії

 1 день назад

Google дозволила використовувати Gemini для роботи з файлами також й на мобільних пристроях

 1 день назад

OpenAI додала в інтерфейс ChatGPT кнопку «Купити»

 1 день назад

Microsoft запускає в Excel і Word новий режим vibe working

 1 день назад

Anthropic випускає Claude Sonnet 4.5 — «найкращу в світі модель для програмування»

 2 дні назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Топ текстів тижня
1.
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
2.
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
3.
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
4.
OpenAI тестує агента GPT-Alpha. Він буде самостійно писати, запускати та налагоджувати код
5.
Google Україна запускає навчальний курс для middle-розробників
6.
Редактор коду Cursor відкрив безкоштовний курс для розробників
7.
«Бум йде на спад»: платформи вайб-кодингу втрачають трафік
8.
Після оновлення продуктивність PostgreSQL 18 зросла майже втричі
9.
«Будуть знищені всі альтернативні Android-магазини»: конкурент Google Play скаржиться на нові вимоги реєстрації розробників
10.
Нова модель Qwen-3-Max від Alibaba перевершила GPT-5

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: