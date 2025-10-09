logo

09/10/2025

OpenAI збирається перетворити ChatGPT на операційну систему

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія OpenAI має намір перетворити ChatGPT на повноцінну операційну систему з екосистемою додатків. Про це в інтерв’ю TechCrunch розповів керівник продукту ChatGPT Нік Терлі.

За словами Терлі, в майбутньому ChatGPT не просто стане інструментом для спілкування, а «середовищем, де можна працювати, вчитися та взаємодіяти з сервісами». Він проводить паралель між ChatGPT та еволюцією веб-браузерів: «За останні десять років браузери фактично стали новою операційною системою, тому що через них люди роблять все від роботи до покупок. Ми бачимо ChatGPT у такій самій ролі».

OpenAI планує інтегрувати в ChatGPT сторонні програми — від сервісів бронювання до доставки та онлайн-навчання. Компанія буде отримувати частину доходів від транзакцій партнерів.

«Ми не збираємось будувати все самі. Ми не будемо створювати музичні сервіси чи конкурувати з освітніми платформами. Натомість ми хочемо стати майданчиком, де інші зможуть будувати свій бізнес», — сказав Терлі. 

Він прогнозує, що оскільки розробники матимуть доступ до аудиторії у 800 мільйонів активних користувачів ChatGPT, це зробить сервіс «однієї з найбільших точок входу для нових продуктів».

Щоб підтримувати високу якість сторонніх програм, OpenAI вимагатиме від розробників збирати лише мінімальний обсяг даних, необхідний для роботи інструменту, і обов’язково розкривати користувачам, які дані вони вимагають.

Терлі також не виключив, що в майбутньому компанія дозволить партнерам рекламувати свої програми всередині ChatGPT за гроші. Однак при цьому пріоритетом залишиться якість досвіду користувача: «Ми не хочемо, щоб платні механізми заважали користувачеві або спотворювали результати. Це довгострокова робота, і ми хочемо підійти до неї свідомо».

Нагадаємо, на щорічній конференції для сторонніх розробників DevDay компанія OpenAI анонсувала вихід Apps SDK — набору інструментів та бібліотек, який дозволяє створювати додатки всередині ChatGPT. Замість того, щоб запускати зовнішні програми на телефоні, комп’ютері чи у веб-середовищі, користувачі тепер можуть це робити, не виходячи з ChatGPT.

OpenAI збирається перетворити ChatGPT на операційну систему

 09.10.2025 16:45

В Україні створили Кіберсили ЗСУ, до яких залучатимуть цивільних фахівців

 09.10.2025 15:30

Багхантерам пропонують до $30 000 за знайдену помилку в інструментах штучного інтелекту

 09.10.2025 12:44

Google покращує налагодження та продуктивність в low-code конструкторі додатків Opal

 09.10.2025 11:39

Google додає функцію розширень в інтерфейс командного рядка Gemini CLI

 09.10.2025 09:42

Мова програмування Python оновлена до версії 3.14

 08.10.2025 16:56

IBM стверджує, що її нове IDE підвищує продуктивність розробників на 45%

 08.10.2025 15:40

Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro

 08.10.2025 12:42

JetBrains і Zed розробляють протокол, який дозволить агентам працювати в будь-якому редакторі коду

 08.10.2025 11:46

Google випустила модель для роботи з user-інтерфейсом Gemini 2.5 Computer Use

 08.10.2025 09:50

