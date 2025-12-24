logo

24/12/2025

Претендувати на віддалену роботу тепер можуть лише найбільш кваліфіковані співробітники

Дмитро Сімагін

Журналіст

Сандер ван’т Норденде, генеральний директор компанії Randstad, яка щотижня працевлаштовує близько півмільйона працівників, заявив, що війна за повернення до офісного режиму роботи фактично закінчилася, і тепер з’явилася нова ієрархія. Лише найбільш цінні співробітники можуть вимагати для себе повністю віддалену посаду, пише Fortune.

«Потрібно бути особливим, щоб вимагати 100% віддалену роботу. Це стає все більш поширеним явищем. Потрібно мати особливі технологічні навички або певний досвід. Феномен фрілансу, звичайно, розвивався в останні десятиліття… але він також вимагає особливих навичок — хороших комерційних навичок або навичок налагодження зв’язків, які мають далеко не всі», — стверджує ван’т Норденде.

Рекрутер не вважає, що тепер всі повернуться  до п’ятиденного графіку роботи з 9 до 5 як до норми. Натомість, за його словами, люди працюватимуть за гібридною моделлю: 3-4 дні на тиждень в офісі та решта днів — з дому.

У дослідженнях це явище вже отримало назву «гібридна ієрархія». Гнучкий графік залишиться привілеєм лише для найкращих співробітників. У деяких компаніях можливість працювати віддалено пропонують як бонус за досягнення або як фактор утримання цінних кадрів. Претендувати на дистанційну роботу або гнучкий графік також можуть працівники з дефіцитними навичками.

Нагадаємо, що молоді спеціалісти, які працюють віддалено, гірше оволодівають новими навичками та мають менше можливостей для кар’єрного просування. Крім того, робота з дому підвищує рівень безробіття серед молодих працівників. Це стверджується в дослідженні, яке провела команда економістів Федерального резервного банку Нью-Йорка, Університету Вірджинії та Гарвардського університету.

