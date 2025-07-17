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Новини 17/07/2025

Резиденти Дія.City встановили податковий рекорд: майже 16 млрд грн за пів року

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Компанії‑резиденти спеціального правового режиму Дія.City сплатили до бюджету 15,9 млрд грн податків за перше півріччя 2025 року. Це найбільший піврічний показник від моменту запуску проєкту й майже дорівнює сумі за весь 2024 рік (18 млрд грн). Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За даними Мінцифри, отримані кошти спрямують на фінансування Збройних сил, підтримку економіки та відбудову інфраструктури.

«Ми запускали Дія.City, щоб дати українському технологічному бізнесу прозорі й конкурентні умови роботи. Результат бачимо вже зараз — це нові продукти, робочі місця та суттєві надходження до бюджету», — зазначили в Мінцифри.

На сьогодні в Дія.City зареєстровано понад 2000 резидентів — від українських компаній Monobank та Uklon до міжнародних гігантів Samsung і Visa. Пільговий податковий режим, спрощена корпоративна структура та спеціальне законодавство приваблюють як стартапи, так і великі R&D‑центри, стимулюючи розвиток ІТ‑галузі всередині країни.

У міністерстві підкреслюють, що такі результати підтверджують життєздатність моделі: висококваліфіковані фахівці залишаються в Україні, створюючи продукти світового рівня та зміцнюючи національну економіку.

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