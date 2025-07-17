Резиденти Дія.City встановили податковий рекорд: майже 16 млрд грн за пів року

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Компанії‑резиденти спеціального правового режиму Дія.City сплатили до бюджету 15,9 млрд грн податків за перше півріччя 2025 року. Це найбільший піврічний показник від моменту запуску проєкту й майже дорівнює сумі за весь 2024 рік (18 млрд грн). Про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За даними Мінцифри, отримані кошти спрямують на фінансування Збройних сил, підтримку економіки та відбудову інфраструктури.

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«Ми запускали Дія.City, щоб дати українському технологічному бізнесу прозорі й конкурентні умови роботи. Результат бачимо вже зараз — це нові продукти, робочі місця та суттєві надходження до бюджету», — зазначили в Мінцифри.

На сьогодні в Дія.City зареєстровано понад 2000 резидентів — від українських компаній Monobank та Uklon до міжнародних гігантів Samsung і Visa. Пільговий податковий режим, спрощена корпоративна структура та спеціальне законодавство приваблюють як стартапи, так і великі R&D‑центри, стимулюючи розвиток ІТ‑галузі всередині країни.

У міністерстві підкреслюють, що такі результати підтверджують життєздатність моделі: висококваліфіковані фахівці залишаються в Україні, створюючи продукти світового рівня та зміцнюючи національну економіку.

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