logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 14/11/2025 15:48

Rust випередив C/C++ за обсягом коду, який додається до платформи Android

Дмитро Сімагін

Журналіст

В Google підбили підсумки використання компонентів, написаних мовою Rust, у платформі Android. Фахівці компанії помітили «1000-кратне зниження щільності вразливостей безпеки пам’яті порівняно з кодом Android, який написано на C та C++». 

Ще одним сюрпризом став вплив Rust на доставку програмного забезпечення. Виявилось, що на перевірку коду тепер витрачається на 25% менше часу, ніж раніше. Частота відкату змін Rust в Android приблизно в 4 рази нижча, ніж у C++, пише блог Google.

У 2025 році вперше частка вразливостей, спричинених помилками при роботі з пам’яттю, виявилася меншою за 20% від загальної кількості вразливостей. Для порівняння: у 2024 році цей показник в Android становив 24%, а у 2019 році — 76%. 

Зараз в Android на мові Rust написано близько 5 мільйонів рядків коду, в яких виявлена ​​лише одна потенційна вразливість, викликана проблемами при роботі з пам’яттю. Таким чином, щільність подібних уразливостей у коді Rust склала 0.2 вразливості на мільйон рядків коду. Для порівняння: у коді, написаному на C і C++, цей показник становить близько 1000 вразливостей на мільйон рядків коду. 

Ключовим джерелом проблем Rust є код, що знаходиться в unsafe-блоках. Частка такого коду оцінюється в 4% від усього коду, написаного на Rust.

Коментуючи впровадження Rust в Android, представники Google зауважили:

«Розробка операційної системи вимагає низькорівневого контролю та передбачуваності мов системного програмування, таких як C, C++ та Rust. Хоча Java та Kotlin важливі для розробки платформи Android, їхня роль є доповненням до системних мов, а не взаємозамінною. Ми впровадили Rust в Android як пряму альтернативу C та C++, пропонуючи подібний рівень контролю, але без багатьох їхніх ризиків… Коли ми розглядаємо розробку системними мовами програмування (за винятком Java та Kotlin), виділяються дві тенденції: різке зростання використання Rust та повільніше, але стабільне зниження використання нових мов C++».

За даними Google, станом на 2025 рік обсяг нового коду Rust конкурує з C++, що дозволяє надійно порівнювати показники процесу розробки програмного забезпечення.

 

Головна > Новини > Rust випередив C/C++ за обсягом коду, який додається до платформи Android

Найбільш обговорювані статті

Microsoft: рівень використання штучного інтелекту в Україні — між Таїландом та АнголоюMicrosoft: рівень використання штучного інтелекту в Україні — між Таїландом та Анголою
Google випустила Magika 1.0 — систему, яка визначає вміст файлів включно з мовами програмуванняGoogle випустила Magika 1.0 — систему, яка визначає вміст файлів включно з мовами програмування
OpenAI випустила «економну» модель для кодування GPT-5-Codex-MiniOpenAI випустила «економну» модель для кодування GPT-5-Codex-Mini
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємцівВ Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Зарплати українських розробників зменшуються, але наймів стає більшеЗарплати українських розробників зменшуються, але наймів стає більше
«Перед звільненням скопіював 18000 файлів»: Intel вимагає $250 тисяч у свого колишнього програміста«Перед звільненням скопіював 18000 файлів»: Intel вимагає $250 тисяч у свого колишнього програміста
Windows 11 отримала опцію «Редагувати в Блокноті» для всіх типів файлів, включно з .exeWindows 11 отримала опцію «Редагувати в Блокноті» для всіх типів файлів, включно з .exe
Google Maps випускає інструменти для розробки інтерактивних проектів
Wikipedia закликає розробників припинити безкоштовно збирати її дані — для цього є платний API
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux

CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Мобільні застосунки: їх види та особливості

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Незадоволені роботою? Спробуйте Rust: чому це мова майбутнього і які її головні переваги

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

В Україні з'явилися безплатні курси C++ з подальшим працевлаштуванням

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Топ текстів
Спецпроєкти - 4 тижні назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 4 тижні назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Безпілотники, AI та антидроновий захист: Топ розробок IT-компанії Favbet Tech для оборони країни
Спецпроєкти - 2 тижні назад
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Спецпроєкти - 4 тижні назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 2 тижні назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 1 місяць назад
Співзасновник OpenAI Карпати опублікував код відкритого клону ChatGPT
Новини - 5 днів назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Досвід - 2 тижні назад
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust

Новини

Microsoft заблокувала популярний спосіб офлайн-активації Windows

 14.11.2025 17:00

Rust випередив C/C++ за обсягом коду, який додається до платформи Android

 14.11.2025 15:48

Кабінет міністрів вніс розробників оборонних технологій до переліку «критично важливих»

 14.11.2025 12:30

У LinkedIn з'явився ШІ-пошук, який дозволяє знайти людей з конкретними навичками

 14.11.2025 11:27

Apple вдвічі скорочує комісії для розробників міні-додатків

 14.11.2025 09:42

«Ніхто цього не хоче»: в соцмережах розкритикували бажання Microsoft перетворити Windows на агентну ОС

 13.11.2025 17:01

ByteDance випустила найдешевший агент кодування — працює на рівні Claude Sonnet 4.5 і коштує лише $1,30 на місяць

 13.11.2025 15:32

Microsoft спрощує безпарольну автентифікацію у Windows 11

 13.11.2025 12:33

OpenAI випустила GPT-5.1, яка стала «більш приємною» та з чіткими відповідями

 13.11.2025 11:16

Google послабить заборону на завантаження Android-програм від «неперевірених розробників»

 13.11.2025 09:32

Спецпроєкти

FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Топ текстів тижня
1.
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
2.
Засновники мільярдного ШІ-стартапу цілий рік брехали клієнтам — ніхто не помітив
3.
Microsoft: рівень використання штучного інтелекту в Україні — між Таїландом та Анголою
4.
«Перед звільненням скопіював 18000 файлів»: Intel вимагає $250 тисяч у свого колишнього програміста
5.
«Ніхто цього не хоче»: в соцмережах розкритикували бажання Microsoft перетворити Windows на агентну ОС
6.
У Linux з’явиться підтримка Microsoft C Extensions — її чекали 18 років
7.
Google починає боротьбу з програмами, які таємно розряджають смартфон
8.
Microsoft оголосила про загальну доступність Visual Studio 2026 і .NET 10
9.
Зарплати українських розробників зменшуються, але наймів стає більше
10.
Microsoft заблокувала популярний спосіб офлайн-активації Windows

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: