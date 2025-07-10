Українська IT-компанія N-iX відкрила офіс у Варшаві

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Українська IT-компанія N-iX відкрила новий офіс у Варшаві. Про це повідомили DOU.

Новий польський офіс працює у форматі хабу та розрахований на 30–40 робочих місць.

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Зараз у країні компанія має три локації — офіс у Кракові, хаб у Вроцлаві та новий простір у Варшаві. VP New Markets у N-iX Юрій Кушла заявив, що за останній рік польська команда зросла на 35%. На сьогодні вона складає близько 430 людей.

Зараз у столиці Польщі працює близько 80 спеціалістів компанії. У N-iX кажуть, що близько половини команди в Польщі — це українці, але також активно наймають місцевих фахівців.

У Польщі компанія має представництво з 2016 року. Також у N-iX є офіси у Колумбії, Індії, США, Швеції, Мальті, Румунії та Болгарії.

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