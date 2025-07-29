У Польщі підрахували кількість IT-компаній, які належать українцям
За даними польського реєстру юридичних осіб Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), з 2022 року в Польщі відкрили 610 українських IT-компаній. Загалом на початок липня 2025 року в цій країні працює понад 29 тисяч компаній, відкритих українцями. Про це повідомляє DOU.
Понад половина IT-компаній з українським корінням працює у Мазовецькому воєводстві, зокрема у Варшаві. На другому місці — Малопольське воєводство (Краків), а на третьому — Нижньосілезьке (Вроцлав). При цьому в північних регіонах (Гданськ, Щецин) українських IT-компаній майже немає.
Варто зазначити, що більшість українських IT-фахівців, які переїхали за кордон, живуть саме в Польщі — 39%. Розробники серед них становлять 43%, тестувальники — 20%.
Більше половини айтівців (55,7%) залишаються оформленими в Україні, ще 40,7% працевлаштовані за польським законодавством. З-поміж спеціалістів, які переїхали, найбільше сеньйорів та мідлів.
Середня зарплата IT-фахівця в Польщі становить $3500. Спеціалісти з понад 5-річним досвідом в середньому отримують $5000. Ті, хто має менш як 3 років досвіду, заробляє в середньому $1150.
Переважна більшість зареєстрованих українцями високотехнологічних компаній у Польщі мають невеликий стартовий капітал. Понад 80% (495 з 610) з них мають капітал менш як 10 тисяч злотих (близько $2700). Ще 68 компаній (приблизно 11%) мають капітал у межах 10–50 тисяч злотих. Лише 6 компаній задекларували капітал понад 500 тисяч злотих.
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