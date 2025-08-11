Українські продуктові IT-компанії збільшують персонал, аутсорсингові та сервісні — зменшують

Аутсорсингові компанії EPAM Ukraine, SoftServe та GlobalLogic Ukraine очолили трійку найбільших в українській IT-галузі за кількістю фахівців. У першу п’ятірку також входять дві продуктові компанії: Ajax Systems і Genesis. Про це йдеться в дослідженні DOU.

За останнє півріччя загальна кількість фахівців у 50 найбільших IT-компаніях України становить 79100. За останні шість місяців ця цифра майже не змінилася (мінус 279 фахівців, або −0,4%), що свідчить про стабілізацію чисельності IT-спеціалістів.

Лідерами зростання стали продуктові компанії. У цьому списку лідирують Genesis (+341) і SKELAR (+297). Також суттєво зросла кількість персоналу в Netpeak Group, FAVBET Tech, UPSTARS, Binotel та mono (усі додали кілька десятків працівників). Натомість понад 100 співробітників втратили 7 компаній, переважно аутсорсингових: EPAM (-220), Infopulse/Tietoevry (-205) та GlobalLogic (-195).

Більшість українських IT-компаній продовжують наймати, але ці темпи навряд чи можна назвати високими. Лише шість з Топ-50 готові запросити до себе понад 200 фахівців у другому півріччі 2025 року. 25% не прогнозують змін у штаті. Найбільший попит спостерігається на фахівців з великим досвідом: особливо спеціалісти з AI/ML, Data Science та інших вузьких напрямів.

Релокація за кордон через війну вже не головна причина втрати працівників. Тенденція слабшає: лише 7 із топ-50 компаній назвали релокацію головною причиною змін (взимку таких було 22). Все більше гравців на українському IT-ринку повідомляють про запуск проектів та поступове відновлення найму.