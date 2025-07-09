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Новини 09/07/2025

В офісі OpenAI посилили безпеку. Бояться крадіжки даних з боку китайських конкурентів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

OpenAI посилює внутрішню безпеку в своєму офісі для захисту інтелектуальної власності від корпоративного шпигунства. У компанії Сема Альтмана побоюються, що вони є мішенню для китайських конкурентів, які також розробляють передові LLM-моделі. Про це пише Silicon Angle.

Кілька неназваних осіб, близьких до OpenAI, заявили, що в офісі нещодавно запровадили суворий контроль конфіденційної інформації та посилену перевірку персоналу.

Робота над внутрішніми проектами OpenAI зараз відбувається за системою, яка обмежує доступ до інформації лише для членів команди, яких залучають до конкретних проектів. Принцип компартменталізації фактично відгороджує код, дані та навіть розмови між командами.

Інші заходи безпеки включають біометричну аутентифікацію персоналу, таку як сканування відбитків пальців для доступу до конфіденційної лабораторії, а також метод «нульової довіри» при підключенні до внутрішніх систем через інтернет. Окремі частини інфраструктури компанії фізично ізольовані для збереження критично важливих даних від зовнішніх мереж.

Рішення про посилення безпеки запровадили після того, як китайський стартап DeepSeek у січні випустив власну велику мовну модель R1, для навчання якої нібито були використані дані ChatGPT. Цей процес, відомий як «дистиляція», розлютив керівництво OpenAI, оскільки компанія вкладає великі фінансові ресурси для навчання власних моделей.

Компанія OpenAI також посилила свою команду з кібербезпеки та управління, найнявши колишнього керівника відділу безпеки Palantir Technologes Дейна Стакі на посаду головного директора з інформаційної безпеки, а також призначивши до ради директорів генерала армії США у відставці Пола Накасоне.

 

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