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Новини 16/05/2025

В Силах оборони України відкрита 201 ІТ-вакансія. На одну позицію претендує дев’ять кандидатів

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

У застосунку «Резерв+» та на платформі Lobby X станом на середину травня є 201 відкрита IT-вакансія для Сил оборони України, повідомили в DOU.

У середньому на одну IT-позицію претендує 9 кандидатів. Найбільш популярною вакансією є спеціалісти з інформаційної безпеки. Також багато запитів на системних адміністраторів, фахівців з кібербезпеки і спеціалістів по БПЛА. Крім цього є вакансії пов’язані зі штучним інтелектом, FPGA, embedded-розробкою, програмуванням тощо.

Найбільше вакансій відкривають бойові підрозділи, що формують армійські корпуси, зокрема 3-тя окрема штурмова бригада, «Хартія» та «Азов». Далі йдуть структурні підрозділи Сил Оборони — Міністерство оборони та інші спеціалізовані підрозділи.

Нагадаємо, що в «Резерв+» в травні з’явилося два нові види відстрочок: «Для людей з тимчасовою непрацездатністю на строк від 6 до 12 місяців» та «Для громадян, які мають чоловіка або дружину на службі та дитину до 18 років».

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