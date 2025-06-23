51% фахівців рівня TechLead вважають, що штучний інтелект негативно впливає на галузь

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Згідно зі звітом LeadDev, 51% фахівців рівня TechLead зазначили, що вони негативно сприймають штучний інтелект. Песимістична оцінка зросла на 9% порівняно з минулим роком (42% → 51%), пише Грегор Ойстерсек, автор блогу Engineering Leadership.

Однією з причин поганого ставлення техлідів до штучного інтелекту є те, що команди розробників стають менш мотивовані (38%). Зростання мотивації як наслідок впровадження інструментів на основі ШІ вказали лише 14% респондентів.

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На думку Ойстерсека, головна причина негативної оцінки штучного інтелекту полягає в наступному:

Все починається з того, що відомі публічні особи висловлюють сенсаційні, надмірно оптимістичні думки та прогнози.

Через це керівники компаній відчувають страх упущеної можливості (FOMO). Тому вони наполягають на якомога більшому використанні ШІ та розробки функцій штучного інтелекту в своїх продуктах.

Врешті негативний вплив ШІ найбільше відчувають люди, які фактично виконують роботу: керівники команд (TechLead) та програмісти, яким доводиться діяти в рамках нереалістичних очікувань.

Надмірно оптимістичні прогнози щодо майбутнього використання штучного інтелекту, як правило, часто походять від людей, які просувають таким чином свої інструменти ШІ. Вони хочуть, щоб їхні продукти штучного інтелекту використовували більше людей, тому описують майбутнє в райдужних тонах.

В якості прикладу протиріччя Ойстерсек наводить дані SignalFire про те, що великі IT-компанії навіть збільшили кількість найнятих працівників з досвідом роботи понад 2 роки, що на 27,2% більше порівняно з 2023 роком. Це суперечить словам Марка Цукерберга, який не так давно заявив, що штучний інтелект замінить middle-розробників вже цього року.

Водночас, Грегор Ойстерсек погоджується з тим, що зараз справді спостерігається зменшення кількості вакансій початкового рівня (0-1 рік досвіду) у сфері IT.

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