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Новини 17/07/2025

Amazon запускає AgentCore — набір послуг для розгортання та роботи ШІ-агентів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Amazon оголосила про запуск preview-версії AgentCore — набору послуг, які допомагають розробникам розгортати та керувати агентами штучного інтелекту. Про це інформує блог Amazon. 

Побудований на Amazon Bedrock та сумісний з будь-якою моделлю чи фреймворком, AgentCore спрощує взаємодію агентів з інструментами розробки. Хоча такі фреймворки, як CrewAI, LangGraph, LlamaIndex та Strands Agents, спростили створення прототипів, переведення цих агентів у продакшн все ще створює серйозні труднощі. 

Розробники часто витрачають місяці на створення систем керування сесіями, пам’яті, рівнів спостереження та безпечних засобів контролю ідентифікації, відволікаючи увагу від основної функціональності.

«AgentCore усуває виснажливу роботу з інфраструктурою та операційну складність, завдяки чому команди розробників можуть швидше виводити агентні рішення на ринок», – йдеться у дописі в блозі Amazon.

Комплект AgentCore включає наступні послуги та інструменти:

  • AgentCore Runtime — забезпечує безсерверні середовища з низькою затримкою та ізоляцією сеансів, підтримує будь-яку агентну платформу, включно з популярними фреймворками, інструментами та моделями з відкритим кодом.
  • AgentCore Memory — керує пам’яттю сеансів та довготривалою пам’яттю, надаючи відповідний контекст моделям, допомагаючи агентам навчатися на основі минулих взаємодій.
  • AgentCore Observability — пропонує покрокову візуалізацію виконання агента з тегами метаданих, налаштуванням оцінювання, перевіркою траєкторії та фільтрами усунення несправностей/налагодження.
  • AgentCore Identity — дозволяє агентам штучного інтелекту безпечно отримувати доступ до сервісів AWS та сторонніх інструментів і сервісів, таких як GitHub, Salesforce та Slack, або від імені користувачів, або самостійно за попередньою авторизованою згодою користувача.
  • AgentCore Gateway — перетворює існуючі API та функції AWS Lambda на інструменти, готові до роботи з агентами, пропонуючи уніфікований доступ до різних протоколів, включаючи MCP, та виявлення під час виконання.
    • Спецпроєкти
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  • AgentCore Browser — надає керовані екземпляри веб-браузера для масштабування робочих процесів веб-автоматизації ваших агентів.
  • Інтерпретатор коду AgentCore — пропонує ізольоване середовище для запуску коду, який генерують ваші агенти.

Розробники також можуть знаходити та запускати попередньо створені агенти та інструменти через AWS Marketplace, використовуючи AgentCore Runtime для розгортання та AgentCore Gateway для підключення їх до API та інших сервісів. Очікується, що ця уніфікована модель доступу спростить підприємствам масштабування агентних застосунків, зберігаючи при цьому відповідність вимогам та контроль.

 

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