AWS випустила три нові інструменти для покращення кодування на базі штучного інтелекту

На щорічній конференції Re:Invent, яка проходить цими днями в Лас-Вегасі, керівник AWS Метт Гарман оголосив про випуск трьох нових агентів для покращення кодування на основі штучного інтелекту. Перший — автономний агент Kiro для однойменного середовища розробки, другий — AWS DevOps Agent — спрощує роботу DevOps, третій — AWS Security Agent — покращує безпеку коду протягом усього життєвого циклу розробки. Про це повідомляє блог компанії.

AWS описує автономний агент Kiro як інструмент, який «постійно вивчає ваші пул-реквести та відгуки». Він може самостійно виконувати такі завдання, як сортування помилок та покращення покриття коду, з можливістю внесення змін на кілька репозиторіїв. Всю цю роботу агент виконує автономно, поки розробник займається іншими процесами. Також він веде логи всіх своїх дій, щоб люди могли переглянути виконану роботу.

Як стверджують в Amazon, в одному з внутрішніх проектів компанії, над яким працювало 30 розробників, новий інструмент скоротив час роботи з 18 місяців до лише 76 днів, при цьому на проекті тепер було задіяно лише шість розробників.

«Це вже не просто 10-20-відсоткове підвищення ефективності, яке люди бачили з першим поколінням інструментів кодування на основі штучного інтелекту», – пояснив Гарман. «Це на порядок ефективніше».

Гарман визнав, що розробникам, які використовують Kiro, знадобився час для адаптації, і що підвищення ефективності було «скоріше поступовим, ніж трансформаційним» протягом перших кількох тижнів.

Що стосується AWS DevOps Agent, то цей агент матиме знання про програми та зв’язки між компонентами, маючи уявлення про все: від баз коду та інструментів спостереження до репозиторіїв та конвеєрів CI/CD. Компанія стверджує, що її власне внутрішнє використання інструменту дозволило виявити причини проблем у 86% випадків — що саме було зроблено в інших 14% сценаріїв, AWS не уточнила.

AWS Security Agent розроблений як значною мірою автономний процес, який можна використовувати для таких робочих процесів, як тестування на проникнення та перевірка коду.