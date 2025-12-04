logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 04/12/2025 09:48

AWS випустила три нові інструменти для покращення кодування на базі штучного інтелекту

Дмитро Сімагін

Журналіст

На щорічній конференції Re:Invent, яка проходить цими днями в Лас-Вегасі, керівник AWS Метт Гарман оголосив про випуск трьох нових агентів для покращення кодування на основі штучного інтелекту. Перший —  автономний агент Kiro для однойменного середовища розробки, другий — AWS DevOps Agent — спрощує роботу DevOps, третій —  AWS Security Agent — покращує безпеку коду протягом усього життєвого циклу розробки. Про це повідомляє блог компанії. 

AWS описує автономний агент Kiro як інструмент, який «постійно вивчає ваші пул-реквести та відгуки». Він може самостійно виконувати такі завдання, як сортування помилок та покращення покриття коду, з можливістю внесення змін на кілька репозиторіїв. Всю цю роботу агент виконує автономно, поки розробник займається іншими процесами. Також він веде логи всіх своїх дій, щоб люди могли переглянути виконану роботу.

Як стверджують в Amazon, в одному з внутрішніх проектів компанії, над яким працювало 30 розробників, новий інструмент скоротив час роботи з 18 місяців до лише 76 днів, при цьому на проекті тепер було задіяно лише шість розробників.

«Це вже не просто 10-20-відсоткове підвищення ефективності, яке люди бачили з першим поколінням інструментів кодування на основі штучного інтелекту», – пояснив Гарман. «Це на порядок ефективніше».

Гарман визнав, що розробникам, які використовують Kiro, знадобився час для адаптації, і що підвищення ефективності було «скоріше поступовим, ніж трансформаційним» протягом перших кількох тижнів.

Що стосується AWS DevOps Agent, то цей агент матиме знання про програми та зв’язки між компонентами, маючи уявлення про все: від баз коду та інструментів спостереження до репозиторіїв та конвеєрів CI/CD. Компанія стверджує, що її власне внутрішнє використання інструменту дозволило виявити причини проблем у 86% випадків — що саме було зроблено в інших 14% сценаріїв, AWS не уточнила.

AWS Security Agent розроблений як значною мірою автономний процес, який можна використовувати для таких робочих процесів, як тестування на проникнення та перевірка коду.

Головна > Новини > AWS випустила три нові інструменти для покращення кодування на базі штучного інтелекту

Найбільш обговорювані статті

Керівник Google Сундар Пічаї порівняв вайб-кодинг з появою YouTubeКерівник Google Сундар Пічаї порівняв вайб-кодинг з появою YouTube
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
OpenAI підтверджує витік даних з платформи APIOpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Microsoft працює над новим способом оновлення програм із Microsoft StoreMicrosoft працює над новим способом оновлення програм із Microsoft Store
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФУкраїнським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Google обмежує безкоштовний доступ до Gemini 3 Pro через «високий попит»Google обмежує безкоштовний доступ до Gemini 3 Pro через «високий попит»
Репозиторій мови програмування Zig відмовляється від GitHub на користь CodebergКоманда мови програмування Zig відмовляється від GitHub на користь Codeberg
Хакери модифікували GPT для розробки шкідливих скриптів та проведення фішингових атакХакери модифікували GPT для розробки шкідливих скриптів та проведення фішингових атак
У КПІ будуть викладати «Програмування комп'ютерних ігор» за підтримки GSC Game WorldУ КПІ будуть викладати «Програмування комп’ютерних ігор» за підтримки GSC Game World
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

Apple за допомогою Anthropic розробляє платформу для вайб-кодингу

Не всі розробники це знають: як використовувати всі можливості AWS Lambda

Від Cloud & DevOps до Business Analysis. EPAM School оголошує набір для досвідчених айтівців і початківців

 

Навіщо потрібен AWS і що він уміє: шпаргалка

Google відкриває набір на безплатну програму з навчання DevOps та Cloud Architect

Спробуйте нове: популярні варіанти використання AWS Lambda та 5 головних інструментів для роботи з нею

Платформа для збору коштів і допомога з посівною. П'ять волонтерських розробок ЕРАМ для України

Чому AWS і Google Cloud підходять не всім і як обрати хмарну платформу під ваші завдання

Як вибрати IT-інфраструктуру для бізнесу і не пошкодувати? 5 важливих нюансів

 

Як заощадити на AWS: українцям відкрили безкоштовний доступ до хмарної SaaS-платформи UniSkai

Попит на девелоперів Android з початку року впав на 60% — Djinni

Перенести критичні дані та програми у хмару й не тільки: в Україні з'явився дистриб’ютор Amazon Web Services

«За два тижні міграції ми вже економили $800 на день»: як на 80% скоротити витрати на сервери — досвід

AWS Step Functions та основні способи його використання

Безсерверні фреймворки: що це та як вони полегшують роботу девелоперам

FinOps як культура. Як правильно управляти витратами у хмарних сервісах

«Нашестя девопсів»: Djinni опублікував топ-10 наймів в IT за березень

Google оголосила ліміти та вартість використання інструменту вайб-кодування Jules

Керівник AWS: заміна джунів на штучний інтелект — «одна з найдурніших ідей»

Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 місяць назад
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Спецпроєкти - 7 днів назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 2 дні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Новини - 2 тижні назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 1 місяць назад
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Новини - 3 тижні назад
В Україні скасують КВЕДи, у тому числі для IT-підприємців
Новини - 6 днів назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 2 тижні назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню
Новини - 7 днів назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API

Новини

В Anthropic проаналізували роботу своїх програмістів, щоб дізнатись, які переваги дає штучний інтелект

 04.12.2025 10:47

AWS випустила три нові інструменти для покращення кодування на базі штучного інтелекту

 04.12.2025 09:48

OpenAI готує реліз нової моделі Garlic, яка спеціалізується на кодуванні

 03.12.2025 17:08

Верховна Рада не буде підвищувати податки для ФОП третьої групи

 03.12.2025 15:38

Розробники з КНДР тепер готові орендувати особисті дані за третину зарплати

 03.12.2025 12:37

Віддалена робота шкодить молодим співробітникам та якості їхнього коду

 03.12.2025 11:44

Mistral випускає серію моделей Mistral 3 для роботи на ноутбуках, дронах і смартфонах

 03.12.2025 09:40

Чат-боти знижують мотивацію та роблять навчання поверхневим

 02.12.2025 17:02

«Вони дешевші і їх можна запускати на власному обладнанні»: американські розробники все частіше обирають китайські LLM-моделі

 02.12.2025 15:55

За 10 місяців 2025 року експорт IT-послуг з України зріс на $118 мільйонів

 02.12.2025 12:37

Спецпроєкти

Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Топ текстів тижня
1.
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
2.
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
3.
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
4.
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
5.
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
6.
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
7.
Ілля Суцкевер: масштабування LLM вже нічого не дає
8.
У КПІ будуть викладати «Програмування комп’ютерних ігор» за підтримки GSC Game World
9.
Хакери модифікували GPT для розробки шкідливих скриптів та проведення фішингових атак
10.
Команда мови програмування Zig відмовляється від GitHub на користь Codeberg

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: