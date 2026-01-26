Бельгійський розробник створив мову програмування, не написавши жодного рядка коду

Бернар Ламбо, розробник програмного забезпечення з Бельгії, створив мову програмування під назвою Elo, використовуючи інструмент кодування Claude Code від Anthropic. Про це повідомляє The Register.

«Приблизно за 24 години співпраці ми створили повноцінну мову виразів із синтаксичним аналізатором, системою типів, трьома компіляторами, стандартною бібліотекою, інструментом CLI та веб-сайтом з документацією. Непогано для робочого дня», — написав Ламбо.

Код нової мови викладено на GitHub. Крім Бернара Ламбо, співавтором проекту вказано Claude Code.

В описі Elo зазначається, що це «проста, добре розроблена, портативна та безпечна мова виразів даних, яка компілюється в Ruby, JavaScript та PostgreSQL». Elo задумана як портативний спосіб обробки форм, замовлень електронної комерції та логіки підписки.

Розподіл праці між людиною та інструментом штучного інтелекту виник природним чином. Бернард запропонував бачення, експертизу в предметній області, принципи дизайну та корективи курсу. Claude займався деталями реалізації, пропонував архітектурні рішення, писав код та підтримував тестове покриття.

Примітно, що Бернард Ламбо не написав жодного рядка коду. Він писав специфікації у файлах markdown, перевіряв результати та надавав відгуки, але ніколи не торкався TypeScript.

Варто зауважити, що Ламбо не перший, хто розробив мову програмування за допомогою штучного інтелекту. Минулого року Стів Клабнік презентував нову мову під назвою Rue. Кількома місяцями пізніше, у вересні 2025 року, Джеффрі Хантлі використав Claude до написання мови програмування під назвою Cursed.

Хоча Claude Code — не єдиний інструмент програмування за допомогою штучного інтелекту, він користується великою популярністю серед розробників.

«Claude Code знає майже кожен технологічний стек (і може шукати в Інтернеті), знає важливі команди Linux (пошук коду, пошук і заміна, компіляція, тестування тощо) і робить це в 10 разів швидше, ніж я можу зробити це сам», — пояснив Ламбо.

Ще однією перевагою Claude, за словами бельгійця, є те, що він дозволяє йому використовувати технології, якими він не володіє.

