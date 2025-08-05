CEO GitHub Томас Домке застерігає розробників: «Або прийміть штучний інтелект, або забудьте про цю роботу»

Генеральний директор GitHub Томас Домке звернувся із застереженням до розробників програмного забезпечення: «Адаптуйтеся до штучного інтелекту, інакше ви ризикуєте втратити свою роботу». Про це він написав у своєму акаунті X.

«Докази очевидні: або ви приймаєте штучний інтелект, або покидаєте цю роботу», — пише Домке.

Свою позицію керівник GitHub аргументує результатами дослідження, проведеного серед 22-х розробників ПЗ, які глибоко інтегрують штучний інтелект у свої робочі процеси. Виявилась «вражаюча тенденція»: ті, хто наполегливо працює, подолавши ранній скептицизм щодо ШІ, виходять зі значно вищими амбіціями, технічною свободою та задоволенням від роботи.

«Вони не пишуть менше коду — вони виконують складну роботу на системному рівні завдяки оркестрації. І це стосується як викладачів, так і самих розробників», — пояснює гендиректор GitHub.

Багато розробників починали як скептики. «Досить круто, але складно» — це була поширена перша реакція на інструменти штучного інтелекту, згідно з дослідженням. Але ті, хто витримав розчарування, досягли того, що Домке називає «переломними моментами «Ага!».

Дослідження визначає чотири чіткі етапи, через які проходять розробники:

Етап 1: Скептик щодо штучного інтелекту — «Бажання використовувати ШІ у невеликих завданнях та питаннях. Розробники переважно працюють з автодоповненням коду та мають низьку толерантність до ітерацій та помилок».

Етап 2: Дослідник ШІ — «Використовуючи ШІ для налагодження, шаблонів та фрагментів коду, розробники починають розуміти обмеження ШІ».

Етап 3: Співпраця зі штучним інтелектом — «Активна співпраця зі штучним інтелектом та побудова інтуїції контекстної інженерії».

Етап 4: Стратег штучного інтелекту — «Розгляд ШІ як потужного партнера для розробки функцій, складних завдань та масштабних рефакторингів».

Найважливіше відкриття стосується розробників 4-го етапу. «Розробники на 4-му етапі одноголосно заявляють, що їхня роль змінилася. Тепер вони зосереджуються на делегуванні та перевірці завдання. Ці розробники більше не пишуть код. Натомість вони керують агентами штучного інтелекту», — пише Домке.

Далі він продовжує: «Делегування полягає в налаштуванні агентів за допомогою широкого контексту та інструкцій, створенні та вдосконаленні промптів, перевірці планів та компромісів ШІ, а також внесенні коректив перед подальшими діями».