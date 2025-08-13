Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід

Партнер видання

Все більше IT-компаній почали повертатися до формату особистих співбесід при прийомі на роботу. Це допомагає захиститися від недобросовісних кандидатів, які використовують штучний інтелект для відповідей та виконання технічних завдань. Ще одну загрозу представляють претенденти, які за допомогою ШІ видають себе за інших людей, пише The Wall Street Journal.

В останні роки компанії все частіше вдаватися до формату віртуальних співбесід при прийомі на роботу, чому сприяло зростання популярності Zoom та аналогічних сервісів. Також роботодавці сподівались, що відеодзвінки прискорюють процес найму. Однак претенденти швидко адаптувались до нових можливостей. Частина з них стали частіше шахраювати, використовуючи штучний інтелект для пошуку відповідей на запитання, особливо під час технічних співбесід.

Через це великі американські компанії, у тому числі Google і Cisco Systems, почали повертати формат особистих співбесід, хоча й не для всіх вакансій і не на всіх етапах. Про необхідність перевіряти наявність базових навичок у претендентів заявив навіть голова Google Сундар Пічаї.

Повернення особистого формату співбесід стало несподіваним поворотом на ринку праці, де між роботодавцями та кандидатами посилилась «гонка озброєнь»: роботодавці через велику кількість заявок, створених штучним інтелектом, почали сортувати претендентів, теж за допомогою ШІ. Кандидати у відповідь почали шахраювати з відповідями на запитання та тестовими завданнями. Роботодавці все частіше виявляють громадян КНДР, які за допомогою діпфейків видавали себе за американців і влаштовувались на віддалену роботу в місцеві компанії.

За даними консалтингової компанії Gartner, під час опитування 3000 претендентів 6% з них зізналися, що при віртуальних співбесідах видавали себе за когось іншого або використовували когось ще, що видавав себе за них.

Якщо динаміка продовжиться в тому ж дусі, то до 2028 року, підрахували аналітики Gartner, кожне четверте резюме у світі буде брехливим. Керівництво консалтингової компанії McKinsey рекомендує HR-фахівцям на додаток до віддалених співбесід проводити з кандидатом не менше однієї особистої зустрічі. Це важливо, щоб зрозуміти, як майбутній співробітник зможе вибудовувати свої відносини з колегами, якщо він претендує на посаду, яка передбачає особисте спілкування з клієнтами. Додатковим стимулом повернутися до традиційних форматів стало зростання кількості шахрайств із використанням ШІ.

Віддалені інтерв’ю призвели до того, що потенційним роботодавцям доводиться ретельніше аналізувати відеозаписи співбесід: вони намагаються почути шепіт чи звуки набору тексту перед відповіддю. Зростає популярність сервісів, які перевіряють біографії кандидатів і виявляють діпфейки. Нещодавно Cisco Systems налагодила партнерський проект із компанією, яка спеціалізується на біометричній ідентифікації, — вона допоможе підтверджувати, що претенденти є саме тими, за кого себе видають. Іноді спрацьовує і просто згадка про необхідність провести особисту співбесіду — деякі кандидати після цього просто зникають, розповіли в Cisco Systems.