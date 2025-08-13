logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 13/08/2025

Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід

Дмитро Сімагін

Журналіст

Все більше IT-компаній почали повертатися до формату особистих співбесід при прийомі на роботу. Це допомагає захиститися від недобросовісних кандидатів, які використовують штучний інтелект для відповідей та виконання технічних завдань. Ще одну загрозу представляють претенденти, які за допомогою ШІ видають себе за інших людей, пише The Wall Street Journal.

В останні роки компанії все частіше вдаватися до формату віртуальних співбесід при прийомі на роботу, чому сприяло зростання популярності Zoom та аналогічних сервісів. Також роботодавці сподівались, що відеодзвінки прискорюють процес найму. Однак претенденти швидко адаптувались до нових можливостей. Частина з них стали частіше шахраювати, використовуючи штучний інтелект для пошуку відповідей на запитання, особливо під час технічних співбесід. 

Через це великі американські компанії, у тому числі Google і Cisco Systems, почали повертати формат особистих співбесід, хоча й не для всіх вакансій і не на всіх етапах.  Про необхідність перевіряти наявність базових навичок у претендентів заявив навіть голова Google Сундар Пічаї.

Повернення особистого формату співбесід стало несподіваним поворотом на ринку праці, де між роботодавцями та кандидатами посилилась «гонка озброєнь»: роботодавці через велику кількість заявок, створених штучним інтелектом, почали сортувати претендентів, теж за допомогою ШІ. Кандидати у відповідь почали шахраювати з відповідями на запитання та тестовими завданнями. Роботодавці все частіше виявляють громадян КНДР, які за допомогою діпфейків видавали себе за американців і влаштовувались на віддалену роботу в місцеві компанії.

За даними консалтингової компанії Gartner, під час опитування 3000 претендентів 6% з них зізналися, що при віртуальних співбесідах видавали себе за когось іншого або використовували когось ще, що видавав себе за них. 

Якщо динаміка продовжиться в тому ж дусі, то до 2028 року, підрахували аналітики Gartner, кожне четверте резюме у світі буде брехливим. Керівництво консалтингової компанії McKinsey рекомендує HR-фахівцям на додаток до віддалених співбесід проводити з кандидатом не менше однієї особистої зустрічі. Це важливо, щоб зрозуміти, як майбутній співробітник зможе вибудовувати свої відносини з колегами, якщо він претендує на посаду, яка передбачає особисте спілкування з клієнтами. Додатковим стимулом повернутися до традиційних форматів стало зростання кількості шахрайств із використанням ШІ.

Віддалені інтерв’ю призвели до того, що потенційним роботодавцям доводиться ретельніше аналізувати відеозаписи співбесід: вони намагаються почути шепіт чи звуки набору тексту перед відповіддю. Зростає популярність сервісів, які перевіряють біографії кандидатів і виявляють діпфейки. Нещодавно Cisco Systems налагодила партнерський проект із компанією, яка спеціалізується на біометричній ідентифікації, — вона допоможе підтверджувати, що претенденти є саме тими, за кого себе видають. Іноді спрацьовує і просто згадка про необхідність провести особисту співбесіду — деякі кандидати після цього просто зникають, розповіли в Cisco Systems.

Головна > Новини > Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід

Найбільш обговорювані статті

Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відеоGrok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5
JetBrains відкриває доступ до Kineto — конструктора програм, який не потребує знання кодуJetBrains відкриває доступ до Kineto — конструктора програм, який не потребує знання коду
Хакери розсилають українцям «повістки в суд» з домену UKR.NETХакери розсилають українцям «повістки в суд» з домену UKR.NET
Google оголосила ліміти на використання інструменту вайб-кодування JulesGoogle оголосила ліміти та вартість використання інструменту вайб-кодування Jules
Мінцифри побудує державні дата-центри для українських ШІ-сервісівМінцифри побудує державні дата-центри для українських ШІ-сервісів
Мова програмування TypeScript оновлена до версії 5.9Мова програмування TypeScript оновлена до версії 5.9
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспільПопулярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
GitHub розкрив дані про GPT-5 за кілька годин до релізуGitHub розкрив дані про GPT-5 за кілька годин до релізу
П'ять порад як бути успішним на співбесіді

CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

5 нетехнічних питань на співбесіді в IT, через які легко провалитися

Тест виявив, що бот для обману на технічних співбесідах мало чим допомагає

Найчастіші причини відмов кандидатам. Досвід SoftServe

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Треба зрозуміти, ви хочете розвиватися чи просто потрібні гроші: як знайти роботу в IT під час війни

Як пройти співбесіду на QA manual: 100 запитань та відповідей

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Для початку випишіть свої досягнення: поради IT-рекрутера, як знайти роботу під час війни

«Я просто шукаю собі хлопця». HR Deloitte розповів про делікатне прохання від дівчини щодо співбесіди

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

10 книг для програмістів, щоб прокачати технічні та софт-скіли

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

11 порад, як отримати роботу в IT під час кризи

Цю задачу Маск давав на співбесідах: чи ви достатньо розумні, щоб працювати у SpaceX

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 3 тижні назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 6 днів назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 2 тижні назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
Новини - 2 тижні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 1 тиждень назад
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
Новини - 1 місяць назад
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
Новини - 2 тижні назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 1 місяць назад
Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття
Новини - 2 тижні назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code

Новини

Через шахрайства зі штучним інтелектом Google та інші IT-компанії повертаються до особистих співбесід

 2 години назад

Мова програмування Go оновлена до версії 1.25

 6 години назад

Оновлення ChatGPT: новий тарифний план за $5, інтеграція Gmail, Календаря та Контактів

 7 години назад

Claude Sonnet 4 тепер може обробляти цілі програмні проекти за один запит

 8 години назад

Частка IT в українському експорті послуг зросла до 43%

 1 день назад

Microsoft бере на себе управління GitHub

 1 день назад

Ілон Маск погрожує Apple судом через високу позицію ChatGPT в App Store

 1 день назад

Експерти радять уникати WinRAR: в архіваторі знову знайшли критичний баг

 1 день назад

Microsoft тестує хмарні ПК для аварійної заміни комп'ютера через Windows 365

 1 день назад

Через неспроможність виправити код у Google Gemini стався «нервовий зрив»

 2 дні назад

Спецпроєкти

Нові компанії у складі та фокус на ШІ: як пройшли загальні збори IT Ukraine
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Хмарна vs локальна: як обрати ідеальну СRM і що вона повинна вміти
Топ текстів тижня
1.
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
2.
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
3.
В Україні підрахували, скільки податків сплатили ІТ-фахівці
4.
Мінцифри побудує державні дата-центри для українських ШІ-сервісів
5.
GPT-5 виявилась «найпотужнішою для кодування», однак багато хто сподівався на краще
6.
Google оголосила ліміти та вартість використання інструменту вайб-кодування Jules
7.
Anthropic додає в Claude Code автоматизований сканер коду
8.
Microsoft посилює вимоги щодо повернення до офісної роботи
9.
Microsoft додає GPT-5 в Copilot, GitHub і Visual Studio
10.
OpenAI підвищує ліміти використання ChatGPT і повертає «застарілу» модель GPT-4o

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: