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Новини 15/05/2025

Десятки європейських сайтів для порівняння цін подали судові позови проти Google

Андрій Губін

Журналіст

Партнер видання

Десятки європейських сайтів, що спеціалізують на порівнянні цін, подали судові позови проти Google на загальну суму понад 12 млрд євро, звинувачуючи компанію в несумлінній конкуренції, повідомили Новини N.

Позови стали можливими після рішення Єврокомісії, яке підтвердило, що Google порушила антимонопольне законодавство, просуваючи власний сервіс покупок на шкоду конкурентам.

На сьогодні як мінімум 12 позовів розглядаються у семи країнах ЄС. Деякі справи вже наближаються до слухань. Зокрема, у червні в Лондоні суд розгляне позов британських Kelkoo та Foundem на близько €1,4 млрд, а у вересні в Амстердамі розпочнеться процес за позовом нідерландської Compare Group.

До цього переліку приєднуються нові позови. Так, минулого місяця в Нідерландах подали колективний позов на €900 млн від імені німецького PreisRoboter та португальського KuantoKusta. Італійська Moltiply Group SA також заявила претензії на €2,97 млрд, стверджуючи, що її сервіс Trovaprezzi зазнав серйозних збитків у період з 2010 до 2017 року.

Деякі позивачі навіть збільшили свої вимоги, стверджуючи, що Google продовжує порушувати правила конкуренції.

Google, у свою чергу, відкидає звинувачення та заявляє, що з 2017 року забезпечує рівні умови для всіх сервісів порівняння цін. У компанії називають позови необґрунтованими та вважають, що за ними стоять конкуренти, які «шукають легких грошей замість розвитку власних платформ».

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