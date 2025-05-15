Десятки європейських сайтів для порівняння цін подали судові позови проти Google

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Десятки європейських сайтів, що спеціалізують на порівнянні цін, подали судові позови проти Google на загальну суму понад 12 млрд євро, звинувачуючи компанію в несумлінній конкуренції, повідомили Новини N.

Позови стали можливими після рішення Єврокомісії, яке підтвердило, що Google порушила антимонопольне законодавство, просуваючи власний сервіс покупок на шкоду конкурентам.

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На сьогодні як мінімум 12 позовів розглядаються у семи країнах ЄС. Деякі справи вже наближаються до слухань. Зокрема, у червні в Лондоні суд розгляне позов британських Kelkoo та Foundem на близько €1,4 млрд, а у вересні в Амстердамі розпочнеться процес за позовом нідерландської Compare Group.

До цього переліку приєднуються нові позови. Так, минулого місяця в Нідерландах подали колективний позов на €900 млн від імені німецького PreisRoboter та португальського KuantoKusta. Італійська Moltiply Group SA також заявила претензії на €2,97 млрд, стверджуючи, що її сервіс Trovaprezzi зазнав серйозних збитків у період з 2010 до 2017 року.

Деякі позивачі навіть збільшили свої вимоги, стверджуючи, що Google продовжує порушувати правила конкуренції.

Google, у свою чергу, відкидає звинувачення та заявляє, що з 2017 року забезпечує рівні умови для всіх сервісів порівняння цін. У компанії називають позови необґрунтованими та вважають, що за ними стоять конкуренти, які «шукають легких грошей замість розвитку власних платформ».

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