logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 24/09/2025

Дві третини команд розробників використовують ШІ-інструменти, але продуктивність зросла лише на 10-15% — дослідження

Дмитро Сімагін

Журналіст

Генеративний штучний інтелект у розробці програмного забезпечення не виправдовує того ажіотажу, який здійнявся навколо нього. Про це йдеться в дослідженні консалтингової компанії Bain & Company. Згідно з документом, дві третини команд розробників застосовують інструменти GenAI, але продуктивність роботи при цьому зросла приблизно на 10-15%, пише The Register.

Як зазначається у звіті, генерація та тестування коду зазвичай становлять близько 25-35% від загального процесу розробки, тому прискорення лише цього етапу не буде ефективним для скорочення часу випуску готової програми.

Дослідники Bain вказують на низку перешкод, які стоять на шляху ширшого впровадження генеративного штучного інтелекту в розробці.

По-перше, це проблема керівництва, через яку будь-який проект, ймовірно, втратить свою ефективність, якщо вище керівництво не ставить чітких цілей.

Ще одним фактором є опір. Деякі розробники не довіряють штучному інтелекту або хвилюються, що він забере їхню роботу. Три чверті компаній кажуть, що найскладніша частина впровадження інструментів штучного інтелекту — це змусити людей змінити спосіб своєї роботи.

Деякі компанії змогли підвищити продуктивність на 25-30% завдяки поєднанню генеративного штучного інтелекту з комплексною трансформацією робочих процесів.

Також у звіті наголошується на дефіциті навичок у таких сферах, як написання запитів (промптів) та перевірка результатів роботи штучного інтелекту.

Головна > Новини > Дві третини команд розробників використовують ШІ-інструменти, але продуктивність зросла лише на 10-15% — дослідження

Найбільш обговорювані статті

Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідженняХто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
Новий безкоштовний агент Tongyi DeepResearch від Alibaba перевершив OpenAI o3 і Claude Sonnet 4Новий безкоштовний агент Tongyi DeepResearch від Alibaba перевершив OpenAI o3 і Claude Sonnet 4
«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3
Українська IT-компанія презентувала онбординг співробітників у метавсесвіті — як це працюєУкраїнська IT-компанія презентувала онбординг співробітників у метавсесвіті — як це працює
Топ-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівцівТоп-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівців
Нотаріальна палата України звинуватила сервіс «е-Нотаріат» у витоку даних громадян. Мінцифри заперечуєНотаріальна палата України звинуватила сервіс «е-Нотаріат» у витоку даних громадян. Мінцифри заперечує
У ChatGPT тепер можна значно прискорити роботу моделі GPT-5-ThinkingУ ChatGPT тепер можна значно прискорити роботу моделі GPT-5-Thinking
Meta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярівMeta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярів
Група розробників збирає $200 000, щоб відібрати у Oracle право на JavaScriptГрупа розробників збирає $200 000, щоб відібрати у Oracle право на JavaScript
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS

Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом

Сем Альтман сподівається, що штучний інтелект не знищить людство

«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме

Вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за $600 та виклали його на GitHub

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

9 сервісів зі штучним інтелектом для айтівців

Компанії використовують ChatGPT в 66% випадків для написання коду — опитування

Розробники витрачають більшість робочого часу не на роботу з кодом — дослідження

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження

Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття

Використання штучного інтелекту знижує якість коду — дослідження

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

Які бізнес-задачі вирішує ШІ та як його впровадити. Досвід Favbet Tech

І код напише, і таблиці заповнить: 10 корисних інструментів зі штучним інтелектом для айтівців

В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту

Студент зламав систему безпеки GPT-4: модулі з обходом платного доступу вже лежать на GitHub

Штучний інтелект повністю автоматизує 300 млн робочих місць — Goldman Sachs

Ідея для стартапу: програміст продає написані ChatGPT фітнес-плани по $15

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 3 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 2 тижні назад
Claude тепер може створювати та редагувати файли
Новини - 1 місяць назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 2 тижні назад
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
Новини - 2 тижні назад
Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи
Новини - 3 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 1 місяць назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 3 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 3 тижні назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

Новини

Програмісти не цікавляться мобільним вайб-кодингом, незважаючи на наявність спеціалізованого софту

 5 години назад

Дві третини команд розробників використовують ШІ-інструменти, але продуктивність зросла лише на 10-15% — дослідження

 5 години назад

Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus

 9 години назад

Платформу вайб-кодингу VibeSDK від CloudFlare перевели в open source

 10 години назад

Microsoft відкриває загальний доступ до фреймворку розробки Windows ML

 12 години назад

Perplexity випустила агента для електронної пошти

 1 день назад

GitHub посилює вимоги автентифікації, запроваджує короткочасні токени та довірені публікації

 1 день назад

Rust може стати обов'язковою залежністю в Git 3.0

 1 день назад

Мінцифри: чат-бот «Дії» матиме голосовий інтерфейс з підтримкою суржика

 1 день назад

У ChatGPT з'являться додаткові платні функції

 1 день назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
Топ текстів тижня
1.
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
2.
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
3.
«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3
4.
Топ-менеджер xAI запевнив підлеглих, що звільнень більше не буде, і потім звільнив ще 100 фахівців
5.
Meta відкрила попередній доступ до набору інструментів розробки ПЗ для розумних окулярів
6.
Нотаріальна палата України звинуватила сервіс «е-Нотаріат» у витоку даних громадян. Мінцифри заперечує
7.
Google додає Gemini в Chrome
8.
Критичний баг ChatGPT Deep Research дозволяв хакерам зламувати поштові скриньки Gmail
9.
Група розробників збирає $200 000, щоб відібрати у Oracle право на JavaScript
10.
«Вайб-кодинг створює безмозглих програмістів»: розробник скаржиться на погіршення здібностей через Claude Code

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: