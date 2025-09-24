Дві третини команд розробників використовують ШІ-інструменти, але продуктивність зросла лише на 10-15% — дослідження

Генеративний штучний інтелект у розробці програмного забезпечення не виправдовує того ажіотажу, який здійнявся навколо нього. Про це йдеться в дослідженні консалтингової компанії Bain & Company. Згідно з документом, дві третини команд розробників застосовують інструменти GenAI, але продуктивність роботи при цьому зросла приблизно на 10-15%, пише The Register.

Як зазначається у звіті, генерація та тестування коду зазвичай становлять близько 25-35% від загального процесу розробки, тому прискорення лише цього етапу не буде ефективним для скорочення часу випуску готової програми.

Дослідники Bain вказують на низку перешкод, які стоять на шляху ширшого впровадження генеративного штучного інтелекту в розробці.

По-перше, це проблема керівництва, через яку будь-який проект, ймовірно, втратить свою ефективність, якщо вище керівництво не ставить чітких цілей.

Ще одним фактором є опір. Деякі розробники не довіряють штучному інтелекту або хвилюються, що він забере їхню роботу. Три чверті компаній кажуть, що найскладніша частина впровадження інструментів штучного інтелекту — це змусити людей змінити спосіб своєї роботи.

Деякі компанії змогли підвищити продуктивність на 25-30% завдяки поєднанню генеративного штучного інтелекту з комплексною трансформацією робочих процесів.

Також у звіті наголошується на дефіциті навичок у таких сферах, як написання запитів (промптів) та перевірка результатів роботи штучного інтелекту.