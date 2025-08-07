GitHub розкрив дані про GPT-5 за кілька годин до релізу

GitHub випадково розкрив інформацію про нову серію моделей GPT-5 від OpenAI. У вже видаленому дописі в блозі GitHub повідомлялось, що LLM-модель GPT-5 буде доступна в чотирьох різних версіях. Офіційний реліз очікується сьогодні, 7 серпня, о 21:00 за київським часом, пише The Verge.

З допису в GitHub випливає, що GPT-5 має «розширені агентні можливості» і може виконувати «складні завдання з програмування з мінімальними підказками».

«GPT-5 пропонує розширені агентні можливості, що робить його потужним помічником для програмування та інтелектуальним помічником для всіх користувачів», — стверджується в повідомленні.

У пості згадувалися такі версії GPT-5:

gpt-5 — для обробки логічних та багатоетапних завдань;

gpt-5-mini — полегшена версія для додатків;

gpt-5-nano — версія, оптимізована для підвищення швидкості обробки запитів у додатках з низькою затримкою;

gpt-5-chat — для спілкування природною мовою, мультимодальних та контекстно-залежних діалогів у корпоративних додатках.

OpenAI планує надавати безкоштовний доступ до GPT-5, користувачі платного тарифу Plus вартістю $20 отримають GPT-5 з розширеними навичками міркування, а ті, хто має план $200 Pro, отримають «міркування pro».

Нагадаємо, що реліз GPT-5 від OpenAI відбудеться через кілька днів після того, як компанія вже випустила дві моделі GPT-OSS з відкритим кодом, одна з яких достатньо компактна для локальної роботи на ПК.