logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 07/08/2025

GitHub розкрив дані про GPT-5 за кілька годин до релізу

Дмитро Сімагін

Журналіст

GitHub випадково розкрив інформацію про нову серію моделей GPT-5 від OpenAI. У вже видаленому дописі в блозі GitHub повідомлялось, що LLM-модель GPT-5 буде доступна в чотирьох різних версіях. Офіційний реліз очікується сьогодні, 7 серпня, о 21:00 за київським часом, пише The Verge.

З допису в GitHub випливає, що GPT-5 має «розширені агентні можливості» і може виконувати «складні завдання з програмування з мінімальними підказками».

«GPT-5 пропонує розширені агентні можливості, що робить його потужним помічником для програмування та інтелектуальним помічником для всіх користувачів», —  стверджується в повідомленні.

У пості згадувалися такі версії GPT-5:

  • gpt-5 — для обробки логічних та багатоетапних завдань;
  • gpt-5-mini — полегшена версія для додатків;
  • gpt-5-nano — версія, оптимізована для підвищення швидкості обробки запитів у додатках з низькою затримкою;
  • gpt-5-chat — для спілкування природною мовою, мультимодальних та контекстно-залежних діалогів у корпоративних додатках.

OpenAI планує надавати безкоштовний доступ до GPT-5, користувачі платного тарифу Plus вартістю $20 отримають GPT-5 з розширеними навичками міркування, а ті, хто має план $200 Pro, отримають «міркування pro».

Спецпроєкти
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
15 провідних компаній обговорили регулювання, освіту та інтеграцію АІ. До чого вони прийшли
15 провідних компаній обговорили регулювання, освіту та інтеграцію АІ. До чого вони прийшли

Нагадаємо, що реліз GPT-5 від OpenAI відбудеться через кілька днів після того, як компанія вже випустила дві моделі GPT-OSS з відкритим кодом, одна з яких достатньо компактна для локальної роботи на ПК.

Найбільш обговорювані статті

Microsoft спрощує розробку iOS-додатків за допомогою оновлень GitHub Copilot у XcodeMicrosoft спрощує розробку iOS-додатків за допомогою оновлень GitHub Copilot у Xcode
OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5
Дослідник штучного інтелекту відхилив оффер на $1 мільярд від ЦукербергаДослідник штучного інтелекту відхилив оффер на $1 мільярд від Цукерберга
Diia.City United закликала Верховну Раду врахувати потреби бізнесу й внести зміни в Defence City
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня
Google випустила модель міркування Gemini Deep 2.5 Think, яка одночасно тестує кілька ідейGoogle випустила модель міркування Gemini Deep 2.5 Think, яка одночасно тестує кілька ідей
Нова функція Android Studio автоматично виконує складні багатоетапні завдання кодування для кількох файлівНова функція Android Studio автоматично виконує складні багатоетапні завдання кодування для кількох файлів
OpenAI відключила функцію, яка дозволяла Google індексувати діалоги з ChatGPTOpenAI відключила функцію, яка дозволяла Google індексувати діалоги з ChatGPT
Багхантери залишаться в минулому: на зміну ручному пошуку багів приходять агентиБагхантери залишаться в минулому: на зміну ручному пошуку багів приходять агенти
OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

10 репозиторіїв GitHub, що підвищать скіл у розробці

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

«Привіт, я розробник OpenAI»: GitHub Copilot Chat злив студенту-самозванцю всі системні препромти

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

Розробники рекомендують: 9 топових репозиторіїв Github для програмістів (і не тільки)

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Що таке портфоліо та як його створити програмісту

OpenAI готує до релізу модель o3-pro. Вона найпотужніша для кодування, але коштує $200

GitHub-2023: топ-10 кращих проєктів з відкритим кодом

Сервіс GitHub, де розробникам допомагає писати код AI, тепер доступний для всіх — але за гроші

Завдяки чому TestRail оптимізує управління тестуванням та як отримати знижку на сервіс

Інсайдер з Microsoft розповів про дати виходу моделей GPT-4.5 і GPT-5

Користувачі GitHub збираються колективно подати до суду на Microsoft: що сталося

Github запропонував писати код голосом в Copilot

DeepSeek-R1 може генерувати шкідливий код — дослідники

Девелопер Google назвав топ-10 репозиторіїв GitHub, які повинен знати кожен програміст

Українські розробники втратили доступ до GitHub Copilot

«До біса моє життя»: улюблену вкладку розробників на GitHub видалять

У китайського розробника відібрали зарплату за 3 роки через відвідування GitHub та Twitter

Незвична оптимізація: GitHub звільнив 100 дешевих індійських програмістів

Успіх DeepSeek-R1 ставить під загрозу багатомільярдну індустрію OpenAI

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом
Новини - 4 тижні назад
Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами
Новини - 2 тижні назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 2 тижні назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 1 тиждень назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
Новини - 4 тижні назад
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
Новини - 4 тижні назад
Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття
Новини - 1 тиждень назад
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Новини - 1 тиждень назад
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Новини - 1 тиждень назад
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень

Новини

GitHub розкрив дані про GPT-5 за кілька годин до релізу

 6 хвилин назад

Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль

 1 годину назад

Мова програмування TypeScript оновлена до версії 5.9

 5 години назад

Мінцифри побудує державні дата-центри для українських ШІ-сервісів

 6 години назад

Google оголосила ліміти та вартість використання інструменту вайб-кодування Jules

 7 години назад

Хакери розсилають українцям «повістки в суд» з домену UKR.NET

 1 день назад

JetBrains відкриває доступ до Kineto — конструктора програм, який не потребує знання коду

 1 день назад

Нова модель Claude 4.1 лідирує в кодуванні за кілька днів до виходу GPT-5

 1 день назад

Microsoft представила Project Ire — систему зворотного інжинірингу шкідливого ПЗ

 1 день назад

OpenAI випустила GPT-OSS — першу LLM-модель з відкритим кодом з часів GPT-2

 1 день назад

Спецпроєкти

Нові компанії у складі та фокус на ШІ: як пройшли загальні збори IT Ukraine
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
15 провідних компаній обговорили регулювання, освіту та інтеграцію АІ. До чого вони прийшли
Топ текстів тижня
1.
Дослідник штучного інтелекту відхилив оффер на $1 мільярд від Цукерберга
2.
Apple розробляє спрощений чат-бот, який конкуруватиме з ChatGPT
3.
OpenAI відключила функцію, яка дозволяла Google індексувати діалоги з ChatGPT
4.
У липні українські IT-компанії опублікували понад 7 тисяч вакансій — це рекорд з 2022 року
5.
Хакери розсилають українцям «повістки в суд» з домену UKR.NET
6.
Google випустила модель міркування Gemini Deep 2.5 Think, яка одночасно тестує кілька ідей
7.
Нова функція Android Studio автоматично виконує складні багатоетапні завдання кодування для кількох файлів
8.
Айтівець з SQUAD загинув разом із донькою та собакою внаслідок атаки на Київ 31 липня
9.
Diia.City United закликала Верховну Раду врахувати потреби бізнесу й внести зміни в Defence City
10.
OpenAI відключили від Claude API. Anthropic не хоче, щоб її інструменти використовували для покращення GPT-5

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: