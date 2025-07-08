/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 08/07/2025

Google інтегрує Gemini в Android-додатки користувача. Відмовитись поки неможливо

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Google впроваджує зміну, яка дозволить віртуальному помічнику Gemini взаємодіяти зі сторонніми Android-додатками на пристрої користувача, навіть якщо попередні налаштування смартфону блокують таку взаємодію. Про це повідомляє Ars Technica.

Користувачам, які не хочуть, щоб їхні попередні налаштування були перезаписані, доведеться самостійно обмежити доступ Gemini. Ситуацію ускладнює те, що Google поки не оприлюднила жодних корисних вказівок, як змінити такі налаштування та відмовитись від нової інтеграції. 

В електронному листі Google, надісланому щодо впровадження інтеграції Gemini в застосунки Android, не пояснюється, як користувачі можуть повністю видалити Gemini зі своїх пристроїв. Ніде в електронному листі чи на сторінках підтримки, на які він посилається, користувачам Android не повідомляється, як повністю видалити інтеграцію Gemini.

Більше того: у відповідь на офіційне звернення до відділу зв’язків з громадськістю Google замість пояснення представник компанії написав: «Це оновлення корисне для користувачів: тепер вони можуть використовувати Gemini для виконання щоденних завдань на своїх мобільних пристроях, таких як надсилання повідомлень, здійснення телефонних дзвінків та встановлення таймерів, навіть коли активність у програмах Gemini вимкнена». 

Автор видання Ars Technica припускає, що Google, можливо, вбудовує Gemini в Android так само, як колись Microsoft зробила це з Internet Explorer у Windows. У підсумку це призвело до тривалого антимонопольного судового процесу проти Microsoft з федеральним урядом США та окремими штатами наприкінці 1990-х років.

Нагадаємо, що кілька днів тому Google надала українцям доступ до ШІ-моделі Veo 3, яка може генерувати реалістичне відео зі звуком.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Google інтегрує Gemini в Android-додатки користувача. Відмовитись поки неможливо

Найбільш обговорювані статті

Cloudflare блокуватиме ШІ-сканери, щоб уникнути їх доступу до контенту без дозволу
Становище в українському IT оцінили як «найкраще півріччя з початку війни»Становище в українському IT оцінили як «найкраще півріччя з початку війни»
Дослідження виявило, хто найчастіше бреше в резюмеДослідження виявило, хто найчастіше бреше в резюме
Індійських айтівців просять «не працювати більше 46 годин на тиждень»Індійських айтівців просять «не працювати більше 46 годин на тиждень»
Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Huawei відкриє код мови програмування Cangjie, яка має стати конкурентом Java та SwiftHuawei відкриє код мови програмування Cangjie, яка має стати конкурентом Java та Swift
Microsoft опублікувала вихідний код GitHub Copilot Chat для VS CodeMicrosoft опублікувала вихідний код GitHub Copilot Chat для VS Code
В Google Play з'явиться новий інтерфейс завантаженьВ Google Play з’явиться новий інтерфейс завантажень
Рекордний оффер в IT: Цукерберг пропонує розробникам по $300 мільйонів протягом 4 роківРекордний оффер в IT: Цукерберг пропонує розробникам по $300 мільйонів протягом 4 років
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Мобільні застосунки: їх види та особливості

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Легендарний і найоплачуваніший програміст у Google: хто він?

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин

 

Гуглимо професійно: 14 операторів та фішок пошукової системи (частина друга)

Революція в SEO: Google відкриває доступ до нових можливостей ШІ

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%
Новини - 4 тижні назад
В Україні порахували, скільки IT-фахівців мають бронювання від мобілізації
Новини - 3 тижні назад
Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті
Новини - 2 тижні назад
Маск анонсував нову версію Grok, в якій «усунуть весь цифровий шум»
Новини - 2 тижні назад
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
Новини - 2 тижні назад
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
Новини - 4 тижні назад
Кабмін прийняв постанову з вимогами до цифрових гаманців в Україні
Новини - 2 тижні назад
Зумери хочуть мати в офісі приватні кімнати для сексу з колегами — опитування EduBirdie
Новини - 2 тижні назад
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача
Новини - 3 тижні назад
Сем Альтман стверджує, що Марк Цукерберг пропонував по $100 мільйонів топовим співробітникам OpenAI

Новини

Google інтегрує Gemini в Android-додатки користувача. Відмовитись поки неможливо

 6 хвилин назад

В Україні запустили маркетплейс DOT-Chain Defence для швидкої купівлі озброєння

 12 години назад

Знайдено «короля вайб-кодингу». Американець взяв участь у 200 хакатонах, не вміючи програмувати

 13 години назад

Засновник Twitter представив новий месенджер BitChat, якому не потрібен інтернет

 18 години назад

Ціна закриття IT-вакансії в Україні досягає 360 000 грн

 19 години назад

ChatGPT отримає «революційну» функцію Study Together

 22 години назад

У першому півріччі 2025 року IT-компанії США скоротили 94 000 працівників

 23 години назад

CEO GitHub прогнозує, що «розумні» компанії найматимуть більше розробників

 1 день назад

90 % HR-директорів планують наймати співробітників не дивлячись на диплом, а віддаючи пріоритет навичкам

 4 дні назад

Google надав українцям доступ до ШІ-моделі Veo 3, що може генерувати реалістичне відео зі звуком

 4 дні назад

Спецпроєкти

Що вмітиме український ChatGPT та якою буде ІТ-освіта. Підсумки Tech360 у Києві
Зустріч Diia.City Union зібрала понад 100 компаній-резидентів Дія.City. Про що говорили на івенті
Які компанії увійшли до AI-комітету? Асоціація IT Ukraine оголосила склад і плани майданчика
Топ текстів тижня
1.
ChatGPT знищив 54% вакансій для джунів у британському ІТ
2.
GitHub зберігає навіть «видалені» коміти — багхантер зумів заробити на цьому $25 000
3.
Марк Цукерберг заявив, що зібрав «команду мрії» для розробки суперінтелекту
4.
Співробітників Microsoft зобов’язали використовувати на роботі Copilot
5.
Аналіз коду вказує на те, що нова версія ChatGPT зможе викликати браузер або API
6.
Microsoft видалила PowerShell 2.0 з Windows 11
7.
У сервіси Google додали чат-боти Gem, доступні для налаштування під конкретні завдання
8.
Upwork блокує українських фрилансерів: Мінцифри обіцяє розібратись
9.
В Google Play з’явиться новий інтерфейс завантажень
10.
Cloudflare блокуватиме ШІ-сканери, щоб уникнути їх доступу до контенту без дозволу

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: