Google інтегрує Gemini в Android-додатки користувача. Відмовитись поки неможливо

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Google впроваджує зміну, яка дозволить віртуальному помічнику Gemini взаємодіяти зі сторонніми Android-додатками на пристрої користувача, навіть якщо попередні налаштування смартфону блокують таку взаємодію. Про це повідомляє Ars Technica.

Користувачам, які не хочуть, щоб їхні попередні налаштування були перезаписані, доведеться самостійно обмежити доступ Gemini. Ситуацію ускладнює те, що Google поки не оприлюднила жодних корисних вказівок, як змінити такі налаштування та відмовитись від нової інтеграції.

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В електронному листі Google, надісланому щодо впровадження інтеграції Gemini в застосунки Android, не пояснюється, як користувачі можуть повністю видалити Gemini зі своїх пристроїв. Ніде в електронному листі чи на сторінках підтримки, на які він посилається, користувачам Android не повідомляється, як повністю видалити інтеграцію Gemini.

Більше того: у відповідь на офіційне звернення до відділу зв’язків з громадськістю Google замість пояснення представник компанії написав: «Це оновлення корисне для користувачів: тепер вони можуть використовувати Gemini для виконання щоденних завдань на своїх мобільних пристроях, таких як надсилання повідомлень, здійснення телефонних дзвінків та встановлення таймерів, навіть коли активність у програмах Gemini вимкнена».

Автор видання Ars Technica припускає, що Google, можливо, вбудовує Gemini в Android так само, як колись Microsoft зробила це з Internet Explorer у Windows. У підсумку це призвело до тривалого антимонопольного судового процесу проти Microsoft з федеральним урядом США та окремими штатами наприкінці 1990-х років.

Нагадаємо, що кілька днів тому Google надала українцям доступ до ШІ-моделі Veo 3, яка може генерувати реалістичне відео зі звуком.

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