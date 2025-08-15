logo

15/08/2025

Google випустила мініатюрну модель Gemma 3 270M — її можна запустити на смартфоні

Дмитро Сімагін

Журналіст

Google представила компактну версію своєї відкритої моделі Gemma, розроблену для роботи на локальних пристроях, включно з мобільними гаджетами. Архітектура Gemma 3 270M забезпечує високу продуктивність, особливо у випадках, коли важливі конфіденційність та при відсутності доступу до інтернету, повідомляє блог Google.

Моделі серії Gemma 3, випущені на початку цього року, містять від 1 до 27 мільярдів параметрів. У генеративному штучному інтелекті параметри – це вивчені змінні, які контролюють, як модель обробляє вхідні дані для оцінки вихідних токенів. Як правило, чим більше параметрів у моделі, тим краще вона працює. Маючи лише 270 мільйонів параметрів, нова Gemma 3 обмежена у виконанні деяких типів завдань, але її можна запускати смартфонах або навіть у веб-браузері.

Модель можна вбудовувати в програми або розгортати як частину хмарних сервісів. Оскільки Gemma 3 270M має відкриту ліцензію, Google не претендує на результати, згенеровані моделлю, що надає компаніям повні права на створений ними контент.

Під час тестування на пристрої Pixel 9 Pro нова Gemma 3 змогла виконати 25 діалогів, використавши лише 0,75% заряду батареї. Це робить її, безумовно, найефективнішою моделлю Gemma.

У тесті IFEval, який вимірює здатність моделі виконувати інструкції, Gemma 3 270M з налаштуванням інструкцій набрала 51,2%. Цей показник значно перевищує схожі малі моделі, такі як SmolLM2 135M Instruct та Qwen 2.5 0.5B Instruct, що робить її ближчою до діапазону продуктивності моделей з мільярдом параметрів.

 

