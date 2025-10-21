logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 21/10/2025 16:46

JetBrains додає нові функції в середовище .NET-розробки Rider

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія JetBrains анонсувала оновлення для Rider — свого кросплатформного IDE для розробників .NET та ігор з підтримкою мов програмування C# та F#.

Доступне у новому релізі Rider 2025.3 EAP 6 (збірка 253.27642.42), вікно інструмента моніторингу IDE тепер може виявляти такі проблеми, як повільно виконані дії MVC, незвичайна кількість підключень до бази даних, неефективна обробка запитів та надмірна кількість підключень до бази даних. Про це повідомляє Neowin.

Представлене оновлення додає функцію виявлення проблем із базою даних та продуктивністю ASP.NET у режимі реального часу для розробників, які працюють на Windows, macOS та Linux. Цю функцію також можна налаштувати для встановлення певних порогових значень щодо визначення проблем продуктивності.

Оновлене середовище розробки Rider тепер також може показувати графіки використання процесора, розподілу пам’яті та збору сміття в реальному часі, а сповіщення про продуктивність відображатимуться прямо під графіками.

Нові функції доступні лише в програмі раннього доступу Rider (EAP). Щоб увійти в програму, потрібно завантажити додаток JetBrains Toolbox. Цей додаток керує всіма вашими інсталяціями JetBrains IDE та спрощує додавання передрелізних версій.

У застосунку Toolbox потрібно знайти Rider та вибрати опцію встановлення інших версій. Звідти треба обрати останню збірку EAP. Ви можете встановити її разом зі стабільною версією Rider без будь-яких конфліктів. Також вам потрібен обліковий запис JetBrains для використання збірок EAP, але платна ліцензія для самої програми не потрібна.

Головна > Новини > JetBrains додає нові функції в середовище .NET-розробки Rider

Найбільш обговорювані статті

Україна — п'ята у світі за кількістю кібератакУкраїна — п’ята у світі за кількістю кібератак
Indeema придбала Perfsol, зміцнюючи свої позиції у штучному інтелекті та розробці інтелектуальних системIndeema придбала Perfsol, зміцнюючи свої позиції у штучному інтелекті та розробці інтелектуальних систем
Фонд вільного програмного забезпечення почав розробку Librephone — «повністю безкоштовної» версії AndroidФонд вільного програмного забезпечення почав розробку Librephone — «повністю безкоштовної» версії Android
Ілон Маск анонсував конкурента для Microsoft та Apple. Новий проект Macrohard матиме свою операційну системуІлон Маск анонсував конкурента Microsoft та Apple. Новий проект Macrohard матиме свою операційну систему
Нова модель кодування Claude Haiku 4.5 «втричі дешевша та вдвічі швидша», ніж Claude Sonnet 4Нова модель кодування Claude Haiku 4.5 «втричі дешевша та вдвічі швидша», ніж Claude Sonnet 4
90% коду в компанії пише штучний інтелект, але він не замінить розробників — CEO Anthropic90% коду в компанії пише штучний інтелект, але він не замінить розробників — CEO Anthropic
Нова функція Google Recovery Contacts дозволяє відновити доступ до акаунту через друзів або родичівНова функція Google Recovery Contacts дозволяє відновити доступ до акаунту через друзів або родичів
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
JetBrains припиняє підтримку хмарного середовища розробки CodeCanvasJetBrains припиняє підтримку хмарного середовища розробки CodeCanvas
JetBrains розробляє нову мову програмування

Як увійти в IT: Djinni опублікував топ затребуваних вакансій без вимог до досвіду

ChatGPT інтегровано в середовища розробки VS Code, Android Studio, IntelliJ IDEA, PyCharm та інші

EPAM запускає навчальні курси в American University Kyiv. Студенти отримають акредитований сертифікат

 

В Україні з’явилися безплатні курси по .NET з працевлаштуванням

Binary Studio анонсувала безплатні курси з JavaScript, .NET і QA: як потрапити

Women in Tech запускають безкоштовне навчання по .NET з менторкою з Microsoft

Сейлзи та маркетологи залишають на узбіччі QA та дата-саєнтістів — статистика наймів Djinni

Любов до IntelliJ IDEA та інтегровані AI-асистенти

Українська AltexSoft шукає айтівців до грузинського офісу — хто потрібен

Середовища розробки WebStorm і Rider IDE стали безкоштовними

Microsoft планує масштабне оновлення Visual Studio

ChatGPT для macOS тепер може сам редагувати код у IDE

Середовище розробки IntelliJ IDEA оновлено до версії 2025.1

Агент автоматизації роботи з кодом JetBrains Junie став публічно доступним

Найкращі IDE для Python: обираємо редактор коду та середовище розробки

JetBrains Junie — новий агент з кодування, інтегрований в IDE

У Visual Studio покращили автодоповнення коду через Copilot

JetBrains оновлює AI Assistant і робить безкоштовними всі функції штучного інтелекту в IDE

Amazon Q зекономив компанії 4500 років роботи розробників — СЕО Amazon

Опитування Python-розробників: популярність PyCharm падає, лише 15% використовують останню версію 3.13

Чи можете ви програмувати, не дивлячись на екран?

Середовище розробки CLion стає безкоштовним для некомерційного використання

JetBrains покращила автодоповнення коду для JavaScript

Топ текстів
Новини - 4 тижні назад
Набридливі веб-банери «прийняти cookie» незабаром можуть зникнути
Новини - 4 тижні назад
Хто в українському IT має найвищі шанси знайти роботу без досвіду — результати дослідження
Новини - 4 тижні назад
Резерв+ знову оновлено: онлайн-реєстрація 17-річних і автоматичний військовий облік
Новини - 4 тижні назад
Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Відкрита реєстрація на курс «Розвивайте кар’єру із Google Cloud». Для новачків в ІТ – індивідуальні консультації
Спецпроєкти - 7 днів назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 6 днів назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Новини - 4 тижні назад
Microsoft: «заради уникнення катастрофи» штучний інтелект повинні контролювати військові
Новини - 4 тижні назад
Google запускає в Україні пільговий тарифний план Google AI Plus
Новини - 1 місяць назад
«Стягнули $1000 тільки на цьому тижні»: вайб-кодери шоковані тарифами Replit Agent 3

Новини

OpenAI представила браузер ChatGPT Atlas — альтернативу Google Chrome з пам'яттю та агентами

 22.10.2025 09:22

JetBrains додає нові функції в середовище .NET-розробки Rider

 21.10.2025 16:46

Ілон Маск викликав на дуель з програмування співзасновника OpenAI Андрея Карпати

 21.10.2025 15:14

«12 тисяч кандидатів і лише 300 вакансій». Фронтенд в українському IT залишається найбільш конкурентною категорією

 21.10.2025 12:44

Підшукуючи жертв серед розробників, хакери маскуються під рекрутерів

 21.10.2025 11:37

Інструмент кодування Claude Code тепер доступний у веб- та мобільній версії

 21.10.2025 09:47

JetBrains: для 90% програмістів інструменти ШІ економлять мінімум годину на тиждень, для 20% — цілий робочий день

 20.10.2025 16:54

Microsoft: фішинг за допомогою штучного інтелекту в 4,5 рази ефективніший за традиційний

 20.10.2025 15:42

Telegram тестує функцію прямих ефірів з особистих акаунтів

 20.10.2025 12:22

«Claude Haiku 4.5 генерує низькоякісний код»: експерт розповів, які моделі краще використовувати для рефакторингу

 20.10.2025 11:27

Спецпроєкти

Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Топ текстів тижня
1.
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
2.
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
3.
Ілон Маск анонсував конкурента Microsoft та Apple. Новий проект Macrohard матиме свою операційну систему
4.
Знання C++ надає максимальні шанси знайти роботу в українському IT, найважче — JavaScript-розробникам
5.
90% коду в компанії пише штучний інтелект, але він не замінить розробників — CEO Anthropic
6.
«Claude Haiku 4.5 генерує низькоякісний код»: експерт розповів, які моделі краще використовувати для рефакторингу
7.
Вразливість GitHub Copilot Chat дозволяла викрадали чужі ключі та інші конфіденційні дані
8.
Anthropic презентує Skills — набір папок, скриптів та інструкцій для Claude
9.
Поліція затримала шахраїв, які використовували штучний інтелект для оформлення кредитів на українців
10.
Фонд вільного програмного забезпечення почав розробку Librephone — «повністю безкоштовної» версії Android

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: