JetBrains додає нові функції в середовище .NET-розробки Rider

Компанія JetBrains анонсувала оновлення для Rider — свого кросплатформного IDE для розробників .NET та ігор з підтримкою мов програмування C# та F#.

Доступне у новому релізі Rider 2025.3 EAP 6 (збірка 253.27642.42), вікно інструмента моніторингу IDE тепер може виявляти такі проблеми, як повільно виконані дії MVC, незвичайна кількість підключень до бази даних, неефективна обробка запитів та надмірна кількість підключень до бази даних. Про це повідомляє Neowin.

Представлене оновлення додає функцію виявлення проблем із базою даних та продуктивністю ASP.NET у режимі реального часу для розробників, які працюють на Windows, macOS та Linux. Цю функцію також можна налаштувати для встановлення певних порогових значень щодо визначення проблем продуктивності.

Оновлене середовище розробки Rider тепер також може показувати графіки використання процесора, розподілу пам’яті та збору сміття в реальному часі, а сповіщення про продуктивність відображатимуться прямо під графіками.

Нові функції доступні лише в програмі раннього доступу Rider (EAP). Щоб увійти в програму, потрібно завантажити додаток JetBrains Toolbox. Цей додаток керує всіма вашими інсталяціями JetBrains IDE та спрощує додавання передрелізних версій.

У застосунку Toolbox потрібно знайти Rider та вибрати опцію встановлення інших версій. Звідти треба обрати останню збірку EAP. Ви можете встановити її разом зі стабільною версією Rider без будь-яких конфліктів. Також вам потрібен обліковий запис JetBrains для використання збірок EAP, але платна ліцензія для самої програми не потрібна.