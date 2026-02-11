logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 11/02/2026 15:57

Microsoft готує реліз Windows 11 26H1, але завантажити чи оновитися ви не зможете

Дмитро Сімагін

Автор новин

Незабаром Microsoft випустить версію Windows 11 26H1, але завантажити її як звичайне оновлення операційної системи у вас не вийде — новинку буде встановлено лише «на пристроях, які з’являться на початку 2026 року». Під ними маються на увазі ноутбуки з процесорами Qualcomm Snapdragon X2 Series на Arm-архітектурі. На системи з x86-процесорами AMD та Intel встановити 26H1 буде неможливо.

«Вона не призначена для встановлення на існуючі пристрої. Натомість, Windows 11 версії 26H1 буде доступна на окремих нових пристроях, які з’являться на ринку в першому кварталі 2026 року. Вона не пропонується як оновлення Windows 11 версій 24H2 або 25H2 на існуючих пристроях», — пояснюється в блозі Microsoft.

Відомо, що Windows 11 26H1 матиме покращену продуктивність та збільшений час роботи від батареї. Однак помітити все це можна буде лише на нових ноутбуках з архітектурою Arm.

Новий варіант Windows може викликати певну плутанину, оскільки вже існують ноутбуки Copilot+ з Windows 11, призначені для використання обробки даних на базі штучного інтелекту.

Цікаво, але ті щасливчики, що матимуть змогу працювати на Windows 11 26H1, не отримають щорічного оновлення функцій у другій половині 2026 року. Microsoft пояснює це тим, що ця версія «базується на іншому ядрі Windows», ніж поточні Windows 11 24H2 та 25H2, які встановлені на існуючих ПК. Тобто, скоріше за все, ПК з версією 26H1 отримуватимуть оновлення у першій половині 2027-го і кожного наступного року.

Нагадаємо, що на початку 2026 року Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn

Головна > Новини > Microsoft готує реліз Windows 11 26H1, але завантажити чи оновитися ви не зможете

Найбільш обговорювані статті

Google і Microsoft шукають інфлюенсерів для реклами штучного інтелекту. Платять добреGoogle і Microsoft шукають інфлюенсерів для реклами штучного інтелекту. Платять добре
Сем Альтман розлютився від реклами Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»
Експорт українських ІТ-послуг виріс до $685 млн. Це рекорд з грудня 2022 рокуЕкспорт українських ІТ-послуг виріс до $685 млн. Це рекорд з грудня 2022 року
У росіян «катастрофа на фронті» через відключення StarlinkУ росіян «катастрофа на фронті» через відключення Starlink
Хакер з Волинської області зламав комп'ютер бухгалтера в Сумах і вкрав 5 млн гривеньХакер з Волинської області зламав комп’ютер бухгалтера в Сумах і вкрав 5 млн гривень
Нова платформа OpenAI Frontier дозволить створювати в компаніях «колег зі штучного інтелекту»Нова платформа OpenAI Frontier дозволить створювати в компаніях «колег зі штучного інтелекту»
Anthropic випустила Claude Opus 4.6 з підтримкою довгого контекстуAnthropic випустила Claude Opus 4.6 з підтримкою довгого контексту
OpenAI випустила GPT-5.3-Codex: на 25% швидше пише код і виконує «будь-які» завдання замість розробниківOpenAI випустила GPT-5.3-Codex: на 25% швидше пише код і виконує «будь-які» завдання замість розробників
Португальська компанія TEKEVER шукає фахівців з розробки безпілотних систем для команди в УкраїніПортугальська компанія TEKEVER шукає фахівців з розробки безпілотних систем для команди в Україні
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Кібербезпека, ШІ та хмари. Кейси компанії, яка втретє стала найкращим партнером Microsoft в Україні

 

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

Ctrl-Alt-Del не треба. У Windows 11 знайшли нову команду для закриття програм

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 3 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Спецпроєкти - 2 тижні назад
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Новини - 1 день назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 1 день назад
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
Новини - 4 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 8 години назад
Штучний інтелект може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та рівень зарплати
Новини - 3 тижні назад
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Новини - 1 місяць назад
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Новини - 2 тижні назад
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен

Новини

Microsoft готує реліз Windows 11 26H1, але завантажити чи оновитися ви не зможете

 11.02.2026 15:57

«Програміст з КНДР може носити ваше прізвище»: нова схема обману роботодавців

 11.02.2026 14:48

В Google з'явився інструмент для видалення ваших інтимних фото з результатів пошуку

 11.02.2026 11:18

GPT-5.3-Codex інтегровано в GitHub Copilot: продуктивність агентів зросла на 25%

 11.02.2026 10:17

Штучний інтелект може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та рівень зарплати

 11.02.2026 08:43

Python все ще лідер, але втрачає популярність — рейтинг TIOBE

 10.02.2026 17:28

YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом

 10.02.2026 16:29

Новий вірусний тренд: ChatGPT створює карикатури на власника акаунту на основі його запитів

 10.02.2026 14:56

Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати

 10.02.2026 12:34

Розробники Nvidia тепер створюють втричі більше коду, ніж до переходу на Cursor

 10.02.2026 11:45

Спецпроєкти

ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Топ текстів тижня
1.
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
2.
YouTube-зірка MrBeast всерйоз захопився IT-бізнесом
3.
Штучний інтелект може прогнозувати по фотографії людини її майбутні досягнення та рівень зарплати
4.
Google і Microsoft шукають інфлюенсерів для реклами штучного інтелекту. Платять добре
5.
Новий вірусний тренд: ChatGPT створює карикатури на власника акаунту на основі його запитів
6.
10 причин, чому ця криптозима буде найгіршою в історії (штучний інтелект теж звинуватили)
7.
«Програміст з КНДР може носити ваше прізвище»: нова схема обману роботодавців
8.
OpenAI переводить всіх розробників на Codex. Дедлайн — до кінця березня
9.
Сем Альтман розлютився на рекламу Anthropic і звинуватив конкурента, що його сервіси «лише для багатих»
10.
OpenAI випустила GPT-5.3-Codex: на 25% швидше пише код і виконує «будь-які» завдання замість розробників

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: