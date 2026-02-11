Microsoft готує реліз Windows 11 26H1, але завантажити чи оновитися ви не зможете

Незабаром Microsoft випустить версію Windows 11 26H1, але завантажити її як звичайне оновлення операційної системи у вас не вийде — новинку буде встановлено лише «на пристроях, які з’являться на початку 2026 року». Під ними маються на увазі ноутбуки з процесорами Qualcomm Snapdragon X2 Series на Arm-архітектурі. На системи з x86-процесорами AMD та Intel встановити 26H1 буде неможливо.

«Вона не призначена для встановлення на існуючі пристрої. Натомість, Windows 11 версії 26H1 буде доступна на окремих нових пристроях, які з’являться на ринку в першому кварталі 2026 року. Вона не пропонується як оновлення Windows 11 версій 24H2 або 25H2 на існуючих пристроях», — пояснюється в блозі Microsoft.

Відомо, що Windows 11 26H1 матиме покращену продуктивність та збільшений час роботи від батареї. Однак помітити все це можна буде лише на нових ноутбуках з архітектурою Arm.

Новий варіант Windows може викликати певну плутанину, оскільки вже існують ноутбуки Copilot+ з Windows 11, призначені для використання обробки даних на базі штучного інтелекту.

Цікаво, але ті щасливчики, що матимуть змогу працювати на Windows 11 26H1, не отримають щорічного оновлення функцій у другій половині 2026 року. Microsoft пояснює це тим, що ця версія «базується на іншому ядрі Windows», ніж поточні Windows 11 24H2 та 25H2, які встановлені на існуючих ПК. Тобто, скоріше за все, ПК з версією 26H1 отримуватимуть оновлення у першій половині 2027-го і кожного наступного року.

Нагадаємо, що на початку 2026 року Microsoft непомітно скасувала єдиний офіційний спосіб офлайн-активації Windows 11/10.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn