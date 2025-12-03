Mistral випускає серію моделей Mistral 3 для роботи на ноутбуках, дронах і смартфонах

Французький стартап Mistral AI випустив сімейство з 10 моделей з відкритим кодом, розроблених для роботи на пристроях користувача: від смартфонів до дронів і ноутбуків. Кожна модель доступна для застосування через інструмент кодування Mistral Code або чат-бот Le Chat, повідомляє Venture Beat.

У серію Mistral 3 входить нова флагманська модель під назвою Mistral Large 3 та набір моделей Ministral 3, оптимізованих для периферійних обчислень. Усі моделі випущені під відкритою ліцензією Apache 2.0, яка дозволяє необмежене комерційне використання, що вигідно контрастує із закритими системами OpenAI, Google та Anthropic.

Mistral Large 3 використовує архітектуру «суміш експертів» та має 41 мільярд активних параметрів, взятих із загального пулу в 675 мільярдів параметрів. Модель може обробляти як текст, так і зображення, має контекстні вікна до 256 000 токенів і навчена з особливим акцентом на неанглійських мовах, що є рідкістю серед передових систем штучного інтелекту.

Лінійка Ministral 3 включає дев’ять компактних моделей трьох розмірів (14 мільярдів, 8 мільярдів та 3 мільярди параметрів) і три варіанти, адаптовані для різних випадків використання. Найменші моделі Ministral 3 можуть працювати на пристроях з відеопам’яттю всього 4 гігабайти, використовуючи 4-бітне квантування, що робить передові можливості штучного інтелекту доступними на стандартних ноутбуках, смартфонах та навіть за відсутності підключення до інтернету.