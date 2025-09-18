/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 18/09/2025

Модель Gemini 2.5 Deep Think виграла чемпіонат з програмування, розв’язавши 10 з 12 завдань

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Google заявила, що її LLM-модель виграла світовий фінал Міжнародного конкурсу коледжів з програмування (ICPC), отримавши золоту медаль. За словами Google, це знаменує собою «значний крок на нашому шляху до загального штучного інтелекту». Про це пише Ars Technica.

Щороку тисячі програмістів з різних коледжів беруть участь у ICPC, намагаючись протягом п’яти годин вирішити складні завдання, пов’язані з кодуванням та алгоритмами. Це найбільші та найдовші змагання такого типу. Для участі в ICPC Google підключила Gemini 2.5 Deep Think до віддаленого онлайн-середовища, схваленого ICPC. Учасникам змагань було надано фору в 10 хвилин, перш ніж Gemini почне «думати».

На відміну від аналогічної Міжнародної математичної олімпіади (IMO), яка пройшла на початку цього року, компанія Google не створила спеціально навчену модель для ICPC. Gemini 2.5, яка брала участь у змаганні, — це та сама серійна модель, якою всі користуються в інших додатках Gemini. 

Після закінчення ліміту часу команді Gemini вдалося отримати правильні відповіді на 10 з 12 завдань, що принесло їй золоту медаль. Лише чотири з 139 «людських» команд змогли досягти такого ж результату.

На ICPC бали нараховуються лише за правильне розв’язання завдання з урахуванням витраченого часу. Команда Gemini швидко досягла вищих позицій у рейтингу, правильно виконавши 8 завдань лише за 45 хвилин. Після 677 хвилин змагання команда Gemini 2.5 Deep Think мала 10 правильних відповідей.

Головна > Новини > Модель Gemini 2.5 Deep Think виграла чемпіонат з програмування, розв'язавши 10 з 12 завдань

Найбільш обговорювані статті

«Ваучери на навчання до 30 000 грн»: українським ветеранам пропонують переходити в IT«Ваучери на навчання до 30 000 грн»: українським ветеранам пропонують переходити в IT
JetBrains додає агента кодування Junie в середовище розробки CLionJetBrains додає агента кодування Junie в середовище розробки CLion
У редакторі коду Cursor знайшли баг, який автоматично запускає шкідливий кодУ редакторі коду Cursor знайшли баг, який автоматично запускає шкідливий код
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
У ChatGPT з'явився Режим розробникаУ ChatGPT з’явився Режим розробника
У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?
Редактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі та нові функції безпекиРедактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі та нові функції безпеки
Claude отримав функцію пам'яті, перенесення даних та анонімний чатClaude отримав функцію пам’яті, перенесення даних та анонімний чат
Microsoft нагадує про припинення підтримки мови VBScript у WindowsMicrosoft нагадує про припинення підтримки мови VBScript у Windows
CEO Google: завдяки штучному інтелекту продуктивність програмістів зросла на 10%

OpenAI готується до релізу GPT-4.1

Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео

Китайські IT-компанії перевозять жорсткі диски у валізах. Причина в штучному інтелекті

Співзасновник Google закликає розробників працювати по 60 годин щотижня в офісі

Google розширить сумісність мобільних Android-ігор з платформою ПК

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Влаштуватися на роботу стало легше: як користуватися новим тренажером для співбесід від Google

Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи

«Я не могла знайти свою машину в гаражі і забувала цілі розмови»: як робота в Google пошкодила мені мозок

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

Гуглити як профі: 10 рекомендацій, як швидко знайти інформацію в Google

Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini

ChatGPT влаштувався на роботу програмістом Google з зарплатнею $15 тис.

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

Новий інструмент від Google допоможе видалити особисту інформацію з інтернету: як користуватися

Масові звільнення IT-спеціалістів продовжаться: Forbes дав прогноз на 2023 рік

Google запускає в Україні онлайн-курс з кібербезпеки. Як на нього потрапити

Google запускає в Україні безплатний курс з машинного навчання для розробників. Як на нього потрапити

Google змушує віддалених працівників працювати 3 дні на тиждень в офісі. Інакше звільнення

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

«Meta в режимі паніки»: Цукерберг створив 4 робочі групи для вивчення причин успіху DeepSeek

Ринок не шкодує нікого: Google звільнив 100 одноруких роботів

Застосунок Gemini отримав функцію редагування зображень

Топ текстів
Новини - 2 тижні назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 1 місяць назад
У ChatGPT може з’явитись реклама
Новини - 2 тижні назад
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Новини - 1 місяць назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 4 тижні назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 4 тижні назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 2 тижні назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 2 тижні назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
Новини - 2 тижні назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи
Новини - 1 тиждень назад
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

Новини

Модель Gemini 2.5 Deep Think виграла чемпіонат з програмування, розв'язавши 10 з 12 завдань

 9 хвилин назад

ChatGPT вдвічі балакучіший, ніж Stack Overflow. Це може бути проблемою

 17 години назад

Цього року 2,6% українських ІТ-компаній переїхали в інший регіон

 18 години назад

Комітет зі стандартів C++ відмовився від спроб покращити безпеку мови за зразком Rust

 21 годину назад

Google представила платіжний протокол для агентів

 22 години назад

OpenAI обмежить доступ до ChatGPT для неповнолітніх

 1 день назад

Розробник пояснив, чому React вбиває інновації у фронтенді

 2 дні назад

VS Code отримав автоматичний вибір моделі. Він надає перевагу Claude 4

 2 дні назад

У жовтні Microsoft примусово встановить Copilot у ваші офісні програми

 2 дні назад

Вайб-кодинг відходить в минуле. На його зміну прийшов «рій агентів»

 2 дні назад

Спецпроєкти

🚀 Ethereum Meetup у Львові!
AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Топ текстів тижня
1.
«Новачкам в IT тепер важко потрапити навіть на співбесіди» — директорка Асоціації IT Ukraine
2.
У ChatGPT з’явився Режим розробника
3.
У США можуть ухвалити закон про податок з іноземного аутсорсингу. Чим це загрожує українським IT-фахівцям?
4.
В США відбулися перші змагання програмістів проти штучного інтелекту
5.
У редакторі коду Cursor знайшли баг, який автоматично запускає шкідливий код
6.
Редактор коду Visual Studio Code отримав автоматичний вибір LLM-моделі та нові функції безпеки
7.
Claude отримав функцію пам’яті, перенесення даних та анонімний чат
8.
JetBrains додає агента кодування Junie в середовище розробки CLion
9.
Основний розробник Ethereum втратив всі кошти після того, як скачав фейкове розширення для редактора коду Cursor
10.
Вайб-кодинг відходить в минуле. На його зміну прийшов «рій агентів»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: