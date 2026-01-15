logo

Новини 15/01/2026 15:47

Минулого року в усьому світі скоротили 244 тисячі IT-працівників — дослідження RationalFX

Дмитро Сімагін

Журналіст

За даними фінансової компанії RationalFX, протягом 2025 року в світовій IT-галузі звільнили 244 851 працівників. Штучний інтелект та автоматизація робочих процесів стали найчастішими причинами скорочення штату. Крім цього, негативний вплив додали високі облікові ставки та економічна невизначеність.

Хоча деякі компанії зосередились на перекваліфікації свого персоналу, намагаючись адаптуватись для роботи з новими технологіями, багато хто повністю ліквідував цілі посади, замінивши їх на автоматизовані системи.

Більша частина звільнень припадає на американські компанії — 69,7% від усіх скорочень у світі. Лідером стала Каліфорнія, де зафіксували понад 73 тисячі скорочень в IT-секторі, або 43% по всій країні. Як відомо, саме в цьому штаті знаходяться штаб-квартири найбільших IT-компаній.

За кількістю скорочень серед компаній пальму першості отримала Intel. Наприкінці 2024 року в ній працювало близько 109 тисяч осіб, однак до кінця 2025-го кількість співробітників скоротилася до 75 тисяч. Це означає, що Intel втратила майже третину свого персоналу, або 34 тисяч працівників.

Щодо інших IT-гігантів, то в 2025 році Amazon звільнила понад 20 тисяч співробітників, Microsoft – близько 19 200 осіб. Verizon скоротила 15 тисяч робочих місць, що становить близько 15% штату.

За межами США лідером за кількістю звільнень стала Індія. Tata Consultancy Services (TCS), найбільша ІТ-компанія країни, скоротила 12 тисяч робочих місць. Загалом загальна кількість звільнень серед індійських айтівців минулого року перевищила 19 тисяч осіб.

На третьому місці антирейтингу опинилась Японія, з понад 11 600 загальними звільненнями у сфері IT. Головним драйвером тут стала компанія Panasonic, штат якої скоротився на приблизно 10 000 співробітників.

В Європі найбільш постраждала Ірландія, після того, як Accenture оголосила про плани скоротити 11 000 робочих місць у рамках масштабної реструктуризації, пов’язаної з нової стратегією штучного інтелекту. Stripe скоротила приблизно 300 посад, а Flutter Entertainment — ​​близько 200. Загалом кількість звільнень на зеленому острові сягнула приблизно 11 500 осіб.

Нагадаємо, що компанія Tesla нещодавно судилась зі своїм колишнім співробітником, який після звільнення «забрав код» із собою.

 

