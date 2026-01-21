logo

Новини 21/01/2026 14:55

«Половина джуніорів втратять роботу»: керівники Anthropic і Google DeepMind песимістично оцінюють майбутнє початківців

CEO Google DeepMind Деміс Гассабіс і CEO Anthropic Даріо Амодей заявили, що в їхніх компаніях штучний інтелект вже починає забирає роботу у фахівців початкового рівня. Також Амодей повторив свій минулорічний прогноз, що через 5 років половина джуніорів втратять роботу, пише Business Insider.

Під час спільного інтерв’ю на Всесвітньому економічному форумі в Давосі керівник Google DeepMind зазначив, що перші ефекти автоматизації стають помітними саме на молодшому рівні. Всередині компанії відчувається уповільнення найму.

«Я думаю, що цього року ми почнемо бачити, як ШІ починає впливати на молодший рівень. Є певні ознаки — я відчуваю це й у нас — на кшталт зниження темпів найму на початкові позиції, включаючи entry-level ролі та стажування», — заявив Гассабіс.

Він вважає, що ці втрати можуть компенсуватись появою нових професій, тому радить студентам освоювати ШІ-інструменти, щоб стати «надпродуктивними».

Схожу оцінку під час дискусії в Давосі дав генеральний директор Anthropic Даріо Амодей. Він нагадав, що минулого року прогнозував скорочення до половини всіх початкових позицій та зростання безробіття до 20% через 5 років. Відтоді його думка не змінилася.

На думку Амодея, перші ознаки цього песимістичного сценарію вже можна побачити в сфері програмування. 

«Я бачу майбутнє, в якому на молодшому, а потім і на середньому рівні нам дійсно потрібно буде менше людей, а не більше», — уточнив CEO Anthropic. 

У першу чергу під ударом опиняться спеціальності, пов’язані з обробкою інформації: програмісти, QA-інженери, фінансові аналітики, юристи, копірайтери та співробітники підтримки. Керівництво компанії, за словами Амодея, вже обговорює, як адаптуватися до цих змін «розумним чином».

GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень

