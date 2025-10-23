logo

Проект Fedora Linux затвердив правила використання штучного інтелекту при розробці

Керівна рада проекту Fedora затвердила правила, які регламентують використання інструментів на базі штучного інтелекту при розробці дистрибутиву Fedora Linux. Такі інструменти розглядаються як потенційна можливість зробити платформу кращою, але при цьому є побоювання, пов’язані з конфіденційністю, безпекою, етикою та якістю.

Вирішено не забороняти використання ШІ-асистентів за умови обов’язкового контролю з боку людини та відповідальності розробника за згенерований код.

Основні принципи використання ШІ-інструментів при підготовці змін для Fedora Linux:

  • Розробник, який використовує інструменти на базі штучного інтелекту при підготовці змін для Fedora, вважається автором і несе відповідальність за внесену зміну, ручається за її якість, відповідність ліцензіям та корисність. Незалежно від того, чи підготовлена ця ​​зміна людиною або штучним інтелектом, вона повинна повністю відповідати вимогам проекту до змін, що вносяться.
  • При внесенні зміни, значну частину якого згенеровано інструментами на базі штучного інтелекту, у примітці до коміту чи pull request обов’язково потрібно додавати тег “Assisted-by: назва AI-асистента”. Наприклад, “Assisted-by: ChatGPTv5”. При незначних запозиченнях або ручній переробці коду, запропонованого ШІ-асистентами, додавання тегу бажано, але не обов’язково. Не вимагає помітки тегом використання ШІ для виконання рутинних завдань, таких як виправлення граматичних помилок та упорядкування тексту.
  • При рецензуванні змін ШІ-інструменти можна використовувати в процесі аналізу зміни або допомоги у формуванні відгуків. При цьому заборонено використовувати штучний інтелект для повної автоматизації процесу рецензування або винесення висновку про запропоновану зміну. Остаточне рішення має приймати людина, яка несе відповідальність за санкціоноване ним схвалення та відхилення зміни.
  • При управлінні проектом ШІ-інструменти можуть застосовуватися для автоматизації рутинних завдань, таких як фільтрація спаму, автоматизоване тестування та створення нотаток, але їхнє використання неприпустиме для визначення статусу учасника спільноти, наприклад, при оцінці скарг на порушення кодексу поведінки, обробці запитів фінансування та виборі кандидатів на керівні посади.
  • Великомасштабні ініціативи, здатні значно змінити механізми роботи проекту або призвести до експоненційного зростання змін, повинні обговорюватися окремо з керівною радою Fedora.

Нагадаємо, що в серпні компанія Intel припинила 10-річний проект розробки власного дистрибутиву Linux.

 

