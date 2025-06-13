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Новини 13/06/2025

Рівень безробіття в американській ІТ-галузі зростає п’ятий місяць поспіль

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Рівень безробіття серед ІТ-фахівців у США зріс до 5,5% у травні, збільшившись на 0,9% із квітня. Це п’ятий місяць поспіль, коли він перевищує середній показник по країні. Це стверджується в звіті консалтингової компанії Janco.

Статистика свідчить, що втрати робочих місць зосереджені у секторі телекомунікацій, а також у службах, пов’язаних із звітністю, моніторингом та техпідтримкою. «Компанії не хочуть наймати нових співробітників. Вони зосереджуються на штучному інтелекті для автоматизації якомога більшої кількості завдань», — заявив керівник Janco Віктор Янулайтіс.

Аналітики з’ясували, що ІТ-фахівці зі «застарілими» навичками у відносно невеликих містах, таких як Нешвілл і Талса, зазнають найбільшого тиску, тоді як професіонали у великих технологічних центрах, таких як Нью-Йорк чи Даллас, менше ризикують потрапити під скорочення. З іншого боку, позиції, пов’язані з LLM-моделями, блокчейн-технологіями та омніканальною комерцією, залишаються затребуваними.

Прогнозується, що зростання популярності агентів на базі штучного інтелекту, розроблених для автономного управління робочими процесами, погіршить ситуацію із втратами робочих місць. Генеральний директор Klarna Себастьян Семятковський заявив, що витіснення робочих місць штучним інтелектом може спровокувати рецесію. Аналогічну думку висловив CEO Anthropic Даріо Амодеї, який минулого місяця попередив, що ШІ може знищити до 50% початкових офісних позицій протягом наступних п’яти років, що потенційно призведе до сплеску безробіття на рівні 20%.

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